37 Verstöße: Gaststätten in Mühlacker kontrolliert

Mühlacker (pol/lh). Gemeinsam mit der Stadtverwaltung hat die Polizei am Freitagabend neun Gaststätten in Mühlacker kontrolliert. Insgesamt seien dabei 37 Verstöße festgestellt worden, zieht das Präsidiums Pforzheim in einer Mitteilung Bilanz. „Die Betreiber der Gaststätten müssen teilweise mit Bußgeldern rechnen und entsprechende Auflagen erfüllen.“

Schwerpunkte der unangekündigten Überprüfungen waren laut der Polizei die Überwachung des Jugendschutzes, des Glückspielgesetzes sowie des Nichtraucherschutzes. Zu Zwecken des Nichtraucherschutzes seien beispielsweise in einer Gaststätte elf Jugendliche verwiesen worden. In einer Shisha-Bar hätten Kontrolleure die Feuerwehr hinzugezogen, die erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte (CO) gemessen habe.

Nachdem das Wirtschaftsministerium im Herbst 2018 die Regeln für Shisha-Bars verschärft hatte, kündigte auch das Bürger- und Ordnungsamt Überprüfungen an (wir berichteten). Demnach sind das Rauchen und Bereitstellen von Wasserpfeifen sowie die Lagerung glühender Kohlen in Gaststätten verboten – außer, es gibt ausreichende Lüftungssysteme. so dass eine gewisse CO-Konzentration nicht überschritten wird. Es sei nicht ausreichend, Fenster und Türen zu öffnen, weil dadurch nicht genügend Frischluft nach innen gelange, heißt es in der Begründung.