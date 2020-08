Der Wespenplage mit Gelassenheit begegnen

Von Sina Willimek

Mühlacker. Manch einer hat es schon länger vermutet. Ob beim Grillen oder am Kaffeetisch – die oft unliebsamen, gelb-schwarz gestreiften Insekten werden scheinbar immer aufdringlicher. Dabei handelt es sich nicht nur um Einbildung, wie Thomas Köberle, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbands Enzkreis (LEV), bestätigt. „Gerade jetzt im Spätsommer, wenn Nahrungsknappheit herrscht, gehen die Tiere wesentlich aggressiver auf Nahrungssuche.“

Zusätzlich schaffe eine trocken-heiße Witterung ohne Spätfrost besonders gute Voraussetzungen für die Insekten. Dazu passt, dass das Landratsamt Enzkreis in diesem Jahr sehr viele Anfragen von besorgten Anwohnern verzeichne, so der LEV-Geschäftsführer, der es begrüßt, dass die Menschen sich informieren möchten. Häufig würde dabei, so der Eindruck Köberles, gar nicht zwischen den verschiedenen Wespenarten unterschieden. Dabei seien nur zwei der acht heimischen Arten für den Menschen lästig: die Deutsche und die Gemeine Wespe. Die übrigen Arten, darunter auch die Hornisse, interessierten sich gar nicht für Fleisch oder zuckrige Lebensmittel, so dass in der Regel ein friedliches Zusammenleben möglich sei. Deren Nester lösten sich in der Regel auch recht früh im Jahr von ganz alleine auf. Auch Wespen, die ihren Bau in unterirdischen Erdlöchern errichtet haben, könne man in der Regel gut ignorieren, wenn man die Einflugschneise beim Mähen ausspare und die Stelle für Kinder und Haustiere unzugänglich mache, ruft der Experte auf, die Insekten zu schonen.

„Wenn die Situation nicht mehr tragbar ist, weil beispielsweise Allergiker im Haus wohnen, ist der Kammerjäger die erste Wahl“, so Köberle. Dieser wüsste Bescheid, was erlaubt ist und welche Genehmigungen einzuholen seien. Empfindliche Strafen drohen vor allem, wenn besonders geschützte Wespenarten wie die Hornisse getötet oder Nester zerstört werden. Um sich Wespen vom Leib zu halten, könne es in der Regel schon ein ganz normales Spray aus dem Baumarkt tun, so Köberle. Komme es doch zum Stich, könne ein Saugstempel aus der Apotheke helfen. Dieser wird auf die Einstichstelle gesetzt und saugt das Wespengift aus der Wunde.

Trotz der steigenden Wespenzahl kann der Mühlacker Hausarzt Dr. Peter Napiwotzky keinen Anstieg an Patienten feststellen, die wegen Wespenstichen seine Praxis aufsuchen. „In den letzten vier bis sechs Wochen sind zwar etwas mehr Patienten wegen Wespenstichen gekommen, aber das könnte einfach daran liegen, dass man sich bei den warmen Temperaturen öfter im Freien aufhält“, so der Mediziner. Er selbst empfehle, im Falle eines Stiches zunächst die Stelle zu kühlen. Helfen könnten daneben auch Antihistaminika aus der Apotheke. Ein Arztbesuch sei insbesondere bei einer allergischen Reaktion notwendig, wenn also nicht nur die Einstichstelle, sondern der gesamte Körper reagiere; außerdem dann, wenn der Stich in kurzer Zeit stark anschwelle oder ungünstige Körperstellen, wie der Mund oder der Hals, stark angeschwollen sind.

Sarah Adelmann, NABU-Fachbeauftragte für Hummeln, Wespen und Hornissen, erklärt in einer Mitteilung, wie der friedliche Umgang mit den Insekten gelingt. Die wichtigste Regel: keine hektischen Bewegungen. Wer von den Insekten umschwirrt werde, solle stets Ruhe bewahren, nicht um sich schlagen und auf keinen Fall die Wespen anpusten. Das im Atem enthaltene Kohlendioxid gelte als Alarmsignal für die Tiere und versetze sie in Angriffsstimmung. Normalerweise würden Wespen auf Nahrungssuche nicht aggressiv reagieren, sondern sich erst wehren, wenn sie um ihr Leben bangen.

Das gängige Vorurteil, dass Wespen nutzlose Insekten seien, erklärt Experte Thomas Köberle im Übrigen für nicht haltbar. Indem die Tiere bei der Futtersuche auf Insektenjagd gehen, halten sie die Ausbreitung von Schädlingen in Schach. Auch spielen Wespen, ähnlich wie Bienen, eine Rolle bei der Bestäubung von Blumen. Daneben beseitigen sie als Aasfresser tote Tiere oder machen sich an herumliegendem Fallobst zu schaffen.