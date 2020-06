Wieder mehr Infektionen

Enzkreis/Pforzheim (pm). Einen etwas markanteren Anstieg als zuletzt vermeldete das Landratsamt am Freitag. Im Vergleich zum Vortag kamen laut der Behörde neue Covid-19-Fälle in Kämpfelbach, Neulingen und Neuenbürg dazu. In Niefern-Öschelbronn stieg die Zahl sogar um zwei.

Im Bemühen um Lockerungen hat der FDP-Landtagsabgeordnete Professor Dr. Erik Schweickert laut einer Mitteilung in Sachen Privatfeiern nachgehakt. Nach „beharrlicher Nachfrage“ könnten nun auch Tische bei größeren Veranstaltungen bis 99 Teilnehmern mit jeweils zehn Personen unterschiedlicher Haushalte besetzt werden. Zuvor habe beispielsweise bei Veranstaltungen wie Hochzeiten oder großen Familienfeiern zwischen jedem Gast ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden müssen, sofern es sich nicht um Verwandte in gerader Linie oder Personen aus einem Haushalt gehandelt habe.

Dies hatte Schweickert zuletzt in der Sitzung des für Tourismus zuständigen Ausschusses im Landtag massiv kritisiert, da im normalen Restaurantbetrieb schließlich auch schon länger mehrere Zehner-Tische mit Personen aus unterschiedlichen Haushalten möglich seien. Nun reiche analog zur normalen Regelung in Gaststätten ein Abstand von eineinhalb Metern zwischen einzelnen Tischen aus.