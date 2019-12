Mühlacker. Was macht Weihnachten in Mühlacker, in Knittlingen, in Ölbronn oder Sternenfels zu etwas ganz Besonderem? Zu diesem Thema haben sich junge Künstler bei der Neuauflage unserer Malaktion Gedanken gemacht. Beeindruckend, was ihnen zu „Weihnachten in meinem Ort“ eingefallen ist. Besonders die vielen Details in den eingesandten Bildern verdienen Lob und Aufmerksamkeit.

Eine zusätzliche Anerkennung sind die Preise, die wir wie üblich unter allen Teilnehmern verlost haben.

Freikarten für den Mühlacker Indoor-Spielplatz Fuxini gehen an Benjamin Esser (zwei Jahre) aus Mühlacker und Eleni Tröger (drei Jahre) aus Zaisersweiher. Eintrittskarten für eine Vorstellung des Karlsruher Weihnachtscircus am 29. Dezember haben Felix Strobel (sechs Jahre) aus Maulbronn und Elisa Pauli (sieben Jahre) aus Maulbronn gewonnen. Freikarten für das Planetarium Stuttgart erhalten Alina Trück (zwölf Jahre) aus Lienzingen und Samuel Bauer (13 Jahre) aus Großglattbach.

Geschenkkarten, die im Auto- und Technikmuseum Sinsheim oder im Technik-Museum Speyer eingelöst werden können, gehen an Raffael Krauth (zehn Jahre) aus Mühlacker.

Tickets für den Zaubernachmittag für die ganze Familie am 19. Januar im Uhlandbau bekommen Marlon Herbst (fünf Jahre) aus Illingen, Milan Leo Bauer (sieben Jahre) aus Mühlacker und Luisa Schofer (acht Jahre) aus Mühlacker.

Preise und Bilder können ab Freitag, 27. Dezember, im Verlagshaus am Kißlingweg 35 abgeholt werden.