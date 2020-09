Sieben Neuinfektionen in der Region

Enzkreis/Pforzheim (pm). Wie im bundesweiten Durchschnitt steigt auch in der Region die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle an. Das Gesundheitsamt, das am gestrigen Freitag wieder aktuelle Zahlen vorgelegt hat, weist für Pforzheim vier Neuinfektionen aus. Im Enzkreis beläuft sich die Zahl der Menschen, bei denen das Virus neu festgestellt wurde, auf drei. Diese Fälle verteilen sich auf die Stadt Mühlacker, auf Ölbronn-Dürrn und auf Wurmberg.

In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich in Pforzheim nachweislich 29 Menschen mit dem Virus, im Enzkreis waren es 26. Unter dem Strich wurden nach Angaben des Gesundheitsamts seit Beginn der Pandemie in Pforzheim 597 Infizierte erfasst, 545 davon sind genesen. Im Enzkreis wurden 779 Infizierte gezählt, wieder genesen sind hier 724 Personen.

In Pforzheim starben acht Menschen im Zusammenhang mit Covid-19, im Enzkreis bisher 22.

Auch wenn die Zahl der Erkrankungen in jüngster Zeit wieder ansteigt, ist man in der Region noch weit deutlich von dem Warnwert (35), den die Behörden noch vor dem Grenzwert (50) zur Sicherheit festgelegt haben, entfernt. In Pforzheim betrug der Wert am Freitag 23, im Enzkreis 13.

Aktuell sind in Pforzheim noch 44 Menschen erkrankt, im Enzkreis beläuft sich diese Zahl auf 33.