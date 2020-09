Mahle will 199 Stellen in Mühlacker streichen

Mühlacker (md). Jetzt liegen die Zahlen zum Stellenabbau im Mahle-Konzern auf dem Tisch. Und wie vom Betriebsrat und der IG Metall befürchtet, sollen auch an den Standorten in Mühlacker und Vaihingen Jobs wegfallen (wir berichteten). Der Konzern will in den beiden Werken insgesamt 211 Arbeitsplätze abbauen.

„Wir müssen jetzt zunächst einmal eruieren, wo die Zahlen herkommen“, sagt Nektaria Christidou, Betriebsratsvorsitzende der beiden Werke. Der Betriebsrat werde den Umfang des geplanten Stellenabbaus noch einmal grundsätzlich infrage stellen, kündigt sie im Gespräch mit dem Mühlacker Tagblatt an.

Die Betriebsratsvorsitzende erinnert daran, dass in diesem Jahr bereits 150 Mitarbeiter mit befristeten Arbeitsverträgen entlassen worden seien. „Dazu kommen einige Rentenabgänge. Auch diese Stellen wurden nicht nachbesetzt“, verweist Christidou darauf, dass im laufenden Jahr im Raum Mühlacker bereits Kosten eingespart worden seien.

Dem Betriebsrat ist jedoch auch klar, dass er ein Konzept vorlegen muss, um mit der Geschäftsleitung über den Stellenabbau verhandeln zu können. Betriebsbedingte Kündigungen sind für Christidou ausgeschlossen. „Die Geschäftsführung soll mit uns nach einer konstruktiven Lösung suchen“, betont sie.

