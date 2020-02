Drehscheibe: Verkehrsregelung soll gekippt werden

In dem verkehrsberuhigten Bereich beim Einkaufszentrum Drehscheibe in Mühlacker gilt aus Rücksicht auf die Fußgänger Schrittgeschwindigkeit. Vor allem die Passanten halten dies für eine sinnvolle Regelung. Doch weil die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht erfüllt werden, soll sie in den nächsten Monaten aufgehoben werden.

Künftig soll aus dem Teil der Bahnhofstraße, in dem nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist, ein „verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“ werden, in dem wie im übrigen Teil der Bahnhofstraße 20 Km/h erlaubt sind und der Fahrzeugverkehr Vorrang genießt.

