Der Zauber von Loch Millground

Shootings? Models? Prominenz?

Gar kein Problem hier an der Enz,

Loch Millground wartet, liebe Fans!

Schon wieder? Ich bin irritiert:

Ein Jahr verstrichen – nichts passiert.

Ich fühl’ mich manchmal ignoriert . . .

Dabei galt einst, mir denkt es noch,

dass keiner wollt’ ein Mühlehof-Loch.

Zum Fasching steigt heute das Mühlehof-Loch in die Bütt – und berichtet von allerlei Begegnungen und dem Stillstand in der Innenstadt. Lesen Sie das ganze Stück in unserer gedruckten Ausgabe am Dienstag oder online.

