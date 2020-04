Corona in Pforzheim und dem Enzkreis: Zahl steigt deutlich an

Pforzheim/Enzkreis (pm). Die Zahl der bestätigten Coronafälle in Pforzheim und dem Enzkreis ist von Mittwoch auf Donnerstag deutlich angestiegen.

Nachdem am Mittwoch der siebte Todesfall vermeldet wurde (vier im Enzkreis, drei in Pforheim), der mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden kann, gab das Gesundheitsamt am Donnerstagabend die aktualisierten Zahlen heraus: Im Enzkreis wurden demnach 242 (+28) positiv auf das neuartige Virus getestet, in Pforzheim 100 (+8). Wieder erholt haben sich 105 Menschen, diese Zahl hat sich gegenüber den beiden Vortagen nicht geändert.

Wie viele Fälle es aktuell in welchen Kreisgemeinden gibt, sehen Sie auf einer Karte, die das Landratsamt zur Verfügung stellt.

