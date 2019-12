Brandstifter muss in psychiatrische Anstalt

Pforzheim/Enzkreis (pm). Der Syrer, der für die Serie von Brandstiftungen an Fahrzeugen verantwortlich sein soll, ist in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht worden.

Das teilen das Polizeipräsidium Karlsruhe und die Staatsanwaltschaft Pforzheim in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Dem Verdächtigen, der am 6. Dezember festggenommen wurde, wird zur Last gelegt, Autos in Pforzheim, Neuenbürg, Remchingen-Singen und Kämpfelbach-Ersingen angezündet zu haben.

Im Zuge von insgesamt vier Taten wurden wie berichtet insgesamt 15 Fahrzeuge in Brand gesteckt. Auf weitere fünf Pkw griff das Feuer über. Darüber hinaus wurden unter anderem auch Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Seitdem saß der Syrer in Untersuchungshaft. Er hatte durch seinen Verteidiger einen Haftprüfungsantrag beim Amtsgericht Pforzheim gestellt. „Er wurde daher am heutigen Tag erneut dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, welcher aufgrund des psychischen Zustandes des dringend Tatverdächtigen einen Unterbringungsbefehl gegen diesen erließ“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Richter ordnete die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung an. Der Tatverdächtige bestreitet, die Taten begangen zu haben.