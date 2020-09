„Wir waren lange im Startfieber“

Am Donnerstag beginnt im Scala Filmtheater unter Auflagen wieder der Kinobetrieb. Inhaber Joachim Baensch erklärt die Neuerungen und gibt erste Einblicke in das Programm.

Wie kam es zur Wiederöffnung gerade jetzt?

Wir waren schon lange im Startfieber, jetzt hat sich mit dem neuen Action-Film „Tenet“, der seit kurzer Zeit in Deutschland läuft und schon jetzt ein gutes Einspielergebnis erzielen konnte, die offizielle Wiedereröffnung auch für uns angeboten. Zwar steigen wir einerseits mit etwas weniger Vorstellungen und größeren zeitlichen Abständen ein, aber andererseits ist das gut, denn so können auch wir uns an die neue Situation gewöhnen und gewinnen erstmalig Praxiserfahrung. Natürlich hoffen wir dabei auf viele Besucher und darauf, dass der Neustart gut anläuft.

Was ist jetzt für Besucher anders?

Nach wie vor gelten natürlich der Mindestabstand von anderthalb Metern und die üblichen Hygienevorschriften . Im Gebäude besteht Maskenpflicht, am Sitzplatz ist keine Maske notwendig. Nach wie vor wird am Platz bedient, und die Lüftung sorgt für eine angemessene Frischluftversorgung. Ich empfehle allen Besuchern, schon im Voraus zu reservieren und gegebenenfalls auch auf den Anrufbeantworter zu sprechen.

Sind die ab Donnerstag gezeigten Filme neue Produktionen?

Zum großen Teil ja. Die Produzenten von „Tenet“ haben es sogar gewagt, die Erstpremiere in Deutschland zu starten. Daneben ist auch die Romanverfilmung zum Leben von Marie Curie erst im Sommer gestartet. Der Kinderfilm „Meine Freundin Conni“ ist vor neun Wochen gestartet. Für die Zukunft hoffe ich, dass die nationale und internationale Filmproduktion wieder gut anläuft und für interessante neue Filme sorgt.

Was wird aus dem Format „Kino und Frühstück“?

Für diesen beliebten Programmteil des Scala-Filmtheaters klären wir in Zusammenarbeit mit Huber Veranstaltung und Catering gerade, ab wann und unter welchen Auflagen das Format wieder losgehen kann. Es ist auf jeden Fall angedacht, dass es weitergeführt wird.