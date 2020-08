„Wir helfen mit Rat und Tat“

Mit dem Ende der garantierten Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Anfang 2021 ist der Betrieb älterer privater Solaranlagen kaum mehr rentabel. Doch Axel Detmer, Abteilungsleiter Energiewirtschaft bei den Stadtwerken Mühlacker, warnt vor Panik.

Was bedeutet das Ende der garantierten Einspeisevergütung für Solaranlagen-Betreiber?

Für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen stellt sich primär die Frage, ob und wie ihre Anlagen nach Förderende weiterbetrieben werden können. Leider sind die aktuellen politischen Rahmenbedingungen für die Betreiber kleinerer Anlagen unbefriedigend, da sie keinen wirtschaftlichen Betrieb sicherstellen. Die Stadtwerke Mühlacker wollen – vor allem im Interesse der Energiewende – den regionalen Photovoltaik-Strom weiterhin ins Netz aufnehmen. Allerdings ist der Maßstab, an den wir gebunden sind, die Gesetzgebung. Daher haben wir die Hoffnung, dass die aktuellen Diskussionen zur EEG-Novelle zwischen den Branchenverbänden und dem Gesetzgeber zeitnah eine pragmatische Lösung für kleine private Anlagen anbietet.

Was raten Sie privaten Besitzern von Anlagen?

Generell raten wir, nicht in Panik zu geraten und sich sorgfältig zu informieren. Jede Anlage unterscheidet sich in Alter, Größe, Standort oder Zustand, weshalb eine allgemeine Empfehlung nicht möglich ist. Sobald sich die Branchenverbände und der Gesetzgeber über einen vereinfachten Betrieb der Post-EEG-Anlagen abgestimmt haben, werden die Stadtwerke den Kunden eine Lösung anbieten. Natürlich stehen wir mit Rat und Tat zur Seite und schreiben zudem alle Anlagenbetreiber persönlich an, um die individuelle Situation zu erörtern.

Wie viel Öko-Strom verkaufen die Stadtwerke?

Aktuell wird bereits mehr als die Hälfte des Stromabsatzes – 55,6 Prozent – aus regenerativen Energiequellen bezogen. Erneuerbare Energien und dezentrale und sektorübergreifende Lösungen sind der Schlüssel für die Energiewende. Jeder hat darüber hinaus die Möglichkeit, durch eine Beteiligung an der Bürger-Energie-Genossenschaft regenerative Energieprojekte umzusetzen.