Die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Dr. Peter Napiwotzky plant vor diesem Hintergrund in Mühlacker eine Infektpraxis. Die soll in erster Linie Patienten schützen, aber auch die Hausarztpraxen entlasten.

Wie weit sind die Planungen für eine Infektpraxis in Räumlichkeiten des Freibads in Mühlacker?

Wir hoffen, dass wir die Infektpraxis am kommenden Montag eröffnen können. Bis dahin müssen aber noch einige offene Fragen geklärt werden. Wir brauchen noch einen Mietvertrag und eine professionelle Reinigungsfirma, die sich um die Hygiene kümmert. Auch was die Ausstattung der Praxis betrifft, sind wir noch nicht so weit. Wir benötigen etwa noch Handschuhe. Derzeit erarbeiten wir einen Dienstplan und führen Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Stuttgart, die ja der offizielle Betreiber der Praxis sein wird. Es ist auch noch zu klären, ob Ärzte, die keine eigene Hausarztpraxis betreiben, von uns eingesetzt werden dürfen.

Welchen Einzugsbereich soll die Praxis abdecken und welche Hausärzte machen mit?

Die Praxis ist für Patienten aus Mühlacker, Maulbronn und Mönsheim gedacht. Wenn im Betrieb Kapazitäten frei sein sollten, werden wir versuchen, Patienten, die nicht aus diesem Raum kommen, mit zu berücksichtigen. Aus Maulbronn machen Dr. Till Neugebauer und Dr. Michael Bambach mit, aus Mönsheim ist Dr. Frank Schneider mit dabei. Wie erwähnt, haben weitere Kolleginnen und Kollegen ihre Mitarbeit angeboten.

Was ist der Sinn der Infektpraxis, und kann ich dort einfach hingehen und mich testen lassen, wenn ich entsprechende Symptome habe?

Es geht um eine sinnvolle Steuerung der Patientenströme vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen. Wir wollen Menschen, die womöglich Corona haben, von anderen Patienten, die wegen anderer Probleme in eine Hausarztpraxis kommen, fernhalten. Die Infektpraxis schützt natürlich auch das Personal in den Hausarztpraxen, was wiederum deren Arbeitsfähigkeit sichert. Wer in der Infektpraxis einen Termin will, muss ihn telefonisch bei seinem Hausarzt buchen. Wir behandeln nur nach Terminabsprache über die jeweiligen Hausärzte.