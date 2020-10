„Seit März ein Supermarathon“

Von Carolin Becker

Als wirksames Mittel gegen die Corona-Pandemie, die auch Mühlacker Schulen betrifft, gilt das regelmäßige Lüften. Wie ist das geregelt ?

Die Schulen lüften wie vorgesehen durch das Öffnen der Fenster, was – so ist die Rückmeldung an uns – bislang gut funktioniert. Die deutlich kühlere Witterung wird allerdings möglicherweise zeigen, dass es an einzelnen Stellen noch Nachbesserungsbedarf gibt. Wir sind dazu mit den Schulen im direkten Austausch.

Die Temperaturen gehen nach unten. Was ist, wenn das Öffnen der Fenster keinen Sinn mehr ergibt ? Werden dann Klimageräte oder Luftreiniger angeschafft ?

Bislang sind Klimageräte und Luftreiniger nicht vorgeschrieben. In der aktuellen Corona-Verordnung wird davon ausgegangen, dass es ausreicht, durch regelmäßiges Fensteröffnen die Räume zu lüften. Wir müssen abwarten, wie hier die weiteren Entwicklungen sind.

Gibt es einen Fonds, den die Stadt für den Kauf entsprechender Geräte anzapfen könnte ?

Nein.

Geht das Hygienekonzept der Schulen auf ?

Das Hygienekonzept geht trotz einzelner Fälle auf. Aktuell sind die Schulen in Zusammenarbeit mit uns noch an einzelnen Nachbesserungen dran, die zwar nicht vorgeschrieben sind, aber in der Praxis sinnvoll erscheinen – wie die Bereitstellung zusätzlicher Desinfektionsmittelspender auf Wunsch der Schulen.

Wie kostenintensiv ist das Reinigen der

Schulgebäude unter Corona-Vorzeichen ?

Sehr kostenintensiv. Das mag man sich als Bürger gar nicht vorstellen. Es führt daran allerdings kein Weg vorbei. Was notwendig ist, muss geleistet werden.

Wie belastend ist die mit vielen Unwägbarkeiten behaftete Situation für Sie ?

Die Situation gleicht einem seit März anhaltenden Supermarathon. Ohne die gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus wäre das nicht zu meistern.