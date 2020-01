„Projekt zügig durchziehen“

Von fragen Thomas Eier

Frank Johannes Lemke

Nach den Widerständen der Vergangenheit, die in einen Bürgerentscheid mündeten, treibt die Caritas Pforzheim die Planungen für den Bau

eines Wohnheims für erwachsene Schwerstbehinderte in Illingen voran.

Wie ist der Stand der Dinge?

Unser gemeinsames Ziel mit dem Architekten ist es, bis etwa Mai oder Juni so weit zu sein, dass wir einen konkreten Bauantrag stellen können. Bei einer Bearbeitungszeit von etwa sechs Monaten könnten wir dann gegen Jahresende die Baugenehmigung erhalten. Nachdem bereits die Bauvoranfrage positiv beschieden wurde und alle Widersprüche dagegen zurückgezogen wurden, haben wir Klarheit. Ebenfalls schon im abgelaufenen Jahr hat sich der Enzkreis entschieden, das gesamte Vorhaben ohne Landesförderung abzurechnen, so dass auch die Finanzierung gesichert ist.

Wann könnte der Baubeginn und wann die Fertigstellung sein?

Vorgesehen ist, in Abstimmung mit allen beteiligten Stellen, dass wir im Frühjahr 2021 beginnen. Bei 18 Monaten Bauzeit könnte das Wohnheim Ende 2022 bezugsfertig sein.

Wie hat sich die Problemlage, die hinter dem Projekt steht, entwickelt?

Die Zahl derer, die einen Wohnplatz benötigen, steigt unaufhörlich an, und wir haben in Pforzheim und dem Enzkreis weit über 100 Betroffene, die teils weit entfernt untergebracht werden müssen. Deshalb waren wir so vehement bei der Durchsetzung des Projekts, weil wir nicht wollen, dass behinderte Menschen wie Postpakete durch ganz Deutschland verschickt werden müssen. Neue Wohnplätze in der Region sind wichtig für die Betroffenen und ihre Angehörigen, die engen Kontakt halten wollen und dafür die räumliche Nähe brauchen.

Wir wissen, dass wir mit unseren 24 Heimplätzen, sechs behindertengerechten Appartements und zwei Kurzzeitplätzen nicht das gesamte Problem lösen können, dennoch ist das Projekt in Illingen ein wichtiger erster Schritt.

Rechnen Sie angesichts der Proteste von Anwohner gegen den Standort, die im Oktober 2018 in einen Bürgerentscheid mündeten, im Zuge des Verfahrens mit weiteren Einwänden?

Man muss damit rechnen, dass es auch gegen die Baugenehmigung Widersprüche geben wird, die aber nach meiner festen Überzeugung zurückgewiesen werden. Dann müssen die Betreffenden für sich entscheiden, ob sie vor Gericht ziehen wollen, was aber für das Projekt keine aufschiebende Wirkung hätte. Wir wollen es zügig durchziehen.