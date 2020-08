„Motivation und Leistungswille zählen“

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ausbildungsmarkt im Enzkreis schildert Tanja Traub, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung bei der IHK Nordschwarzwald.

Ist die Corona-Pandemie eine Chance für Bewerber, die weniger gute Schulnoten haben?

Gerade in Zeiten von Corona zeigt sich: Schulnoten sind für viele Betriebe inzwischen die schwächere Währung.

Vielmehr zählen für sie Motivation und Leistungswille. Jugendliche, die sich in ihrer Schulzeit schwergetan haben, erhalten jetzt echte Chancen, sich praktisch zu beweisen – in einem Beruf, der ihnen „liegt“. Den jungen Menschen bieten sich beste Karriere-Chancen, denn die Unternehmen sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert, auch in Zeiten der Pandemie.

Was raten Sie Schulabgängern, die noch zögern, eine Ausbildung zu beginnen?

Was unternimmt die IHK gegen das sinkende Interesse an einer Ausbildung?

Mit der neuen Ausbildungskampagne der baden-württembergischen IHKs zeigen wir die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten nach dem Motto „Ausbildungsberufe, von denen du bestimmt noch nichts gehört hast“. Zudem setzen wir seit Jahren auf unsere Ausbildungsbotschafter. Das sind Auszubildende aller geregelten Ausbildungsberufe, die ihre Berufe in Schulen vorstellen und für die Berufsausbildung werben. Daneben engagieren sich unsere Ausbildungsberater aktiv für alle, die einen Ausbildungsplatz suchen. Zudem informieren wir ausbildungsinteressierte Jugendliche über unsere IHK-Website, soziale Medien und Podcasts.