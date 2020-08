In Lienzingen, so Roland Straub, Vorsitzender des örtlichen Bierkeller- und Kulturvereins, werden Helfer für die Hopfenernte gesucht.

Seit wann bauen die Mitglieder des Bierkeller- und Kulturvereins in Lienzingen Hopfen an?

In Lienzingen wurde bereits in früheren Jahrhunderten Hopfen angebaut. Unser Verein möchte diese Tradition mit dem eigenen Hopfenanbau weiterführen. Das ist unsere zweite Ernte. Letztes Jahr im Frühjahr haben wir begonnen, den Hopfen anzupflanzen. Er wächst auf einem Stück in der Hart zwischen Mühlacker und Lienzingen. Den Acker hat uns ein Vereinsmitglied zur Verfügung gestellt.

Wie viel Hopfen ernten die Vereinsmitglieder?

Bei der ersten Ernte im vergangenen Jahr hatten wir rund 20 Kilogramm Wildhopfen. Den ebenfalls angebauten Zuchthopfen haben wir hängen lassen. In diesem Jahr erwarten wir zwischen 40 und 50 Kilogramm Wildhopfen und 50 bis 60 Kilogramm Zuchthopfen. Der Zuchthopfen hängt sehr voll, weil wir letztes Jahr auf die Ernte verzichtet und mehr Triebe hochgezogen haben.

Ist die Ernte ausreichend?

Wir ernten zusätzlich Hopfen, der am Schmiebach wächst, damit wir auf eine große Menge kommen. Die benötigen wir, weil unser Etterdorfbräu sehr gefragt ist. Die Biermanufaktur Engel aus Crailsheim hat mit unserem Wildhopfen ein hervorragendes Bier gebraut. Es kam 2019 auf den Markt, und bis jetzt haben wir 250 Hektoliter umgesetzt. Der Hopfen reicht immer für ein Jahr. Der Wildhopfen ist eine Aromazugabe. Das Bier wird aus fünf Hopfenarten designed.

Was erwartet die freiwilligen Helfer?

Wir haben in zwei Reihen mit 40 Bambusstangen um die 60 Pflanzen. Der Hopfen wird von den Stangen geholt, und dann beginnt mit der Zupferei die Hauptarbeit. An den Hopfenzapfen muss mindestens ein halber Zentimeter vom Stil dranbleiben, damit der getrocknete Zapfen nicht auseinanderfällt. Wir rechnen mit rund sechs Stunden Arbeit, bei der man vor allem Geduld braucht und man vom Hopfenharz eventuell dunkle Hände bekommt. Mitmachen kann jeder, selbst Kinder. Je mehr Leute wir sind, umso besser. Nach dem Zupfen wird der Hopfen bei 60 Grad getrocknet und die Helfer bekommen ein Vesper, antialkoholische Getränke und natürlich ein Etterdorfbräu. Interessierte dürfen sich gerne bei mir melden unter 07041/5521.