„Mit Augenmaß kontrollieren“

Von fragen Maik Disselhoff

Ulrich Saur

Der Ordnungsamtsleiter der Stadt Mühlacker zieht nach der Öffnung des Einzelhandels eine positive Bilanz.

Der Vollzugsdienst kontrolliert, ob der Einzelhandel die Auflagen der neuen Corona-Verordnung umsetzt. Welchen Eindruck haben Sie seit Anfang der Woche gewonnen?

Am Montag hat in manchen Geschäften noch das ein oder andere gefehlt. Oft war dabei ein Problem, dass bestimmte Dinge wie ein Spuckschutz bestellt worden waren, jedoch noch nicht geliefert werden konnten.

Ist das Ordnungsamt in solchen Fällen kulant?

Ja, denn wir wissen ja auch um die aktuelle Marktsituation. Wir kontrollieren mit Augenmaß, gleichwohl schauen wir in solchen Fällen danach, dass die Maßnahmen schlussendlich umgesetzt werden.

Wie sind Ihre Mitarbeiter für den Job gerüstet?

Sie haben eine Checkliste, auf der alles vermerkt ist, was an Auflagen erfüllt werden muss, und wurden auf den Einsatz vorbereitet. Wir stellen uns übrigens schon auf die nächste Corona-Verordnung ein, bei der es um die Maskenpflicht geht, die ab Anfang nächster Woche beim Einkaufen und im ÖPNV sowie für Verkäufer gilt, die ihrer Arbeit nicht hinter einer Barriere wie einem Spuckschutz nachgehen.

Nochmals zum Einzelhandel: Gibt es Händler, die versuchen, Regeln zu umgehen?

Zu über 90 Prozent werden die Vorgaben umgesetzt, und wenn dies nicht der Fall ist, scheitert es in den wenigsten Fällen an Uneinsichtigkeit.

Hat der Vollzugsdienst denn schon Strafen verhängen müssen?

Nein, wenn die mündliche Belehrung nicht fruchtet, folgt eine schriftliche. Wenn es dann bei Nachkontrollen keine Einsicht gibt, folgen Sanktionen. Wir hoffen, dass sich das vermeiden lässt.

Zurück zur Maskenpflicht: Werden Kunden ohne Schutz ab Montag bestraft?

In der ersten Woche gibt es noch kein Bußgeld, danach schon.

Themenwechsel: Gibt es in der Stadt Treffs, wo Unbelehrbare gegen die Auflagen verstoßen?

Uns sind einzelne Stellen bekannt, die wir regelmäßig kontrollieren. Doch häufig sind die Gruppen schon weg, wenn wir eintreffen. Uns werden immer wieder Verstöße gegen die Kontaktsperre gemeldet. Die soziale Kontrolle funktioniert hervorragend, übrigens auch was den Einzelhandel betrifft. Grundsätzlich ist es so, dass die Vernünftigen eindeutig in der Mehrheit sind. Die Frage ist, wie lange die Bürger das durchhalten. Je länger die Krise andauert, desto schwieriger wird’s.