„Kreativität steht im Mittelpunkt“

Anastassia Biederstaedt

Am 20. März ist es wieder so weit:

Bei der 7. Kunstnacht verwandelt sich Mühlacker für einen Abend lang

in eine große Kunstgalerie mit

vielen Mitmach-Aktionen.

Bislang fand die Kunstnacht im September statt. Wie kam es zu dem neuen Termin im Frühjahr?

Es gab immer wieder Stimmen, die den Termin der Kunstnacht als zu knapp nach den Sommerferien gelegen empfanden. Zudem fand am selben Wochenende auch immer das Flugplatzfest statt, direkt nach dem Straßenfest und anderen Events auf dem Gartenschaugelände. Auch ich hatte das Gefühl, dass es einfach zu viele Veranstaltungen in einem kurzen Zeitraum waren, während im März deutlich weniger los war. Bereits mit dem ehemaligen Citymanager Rolf Watzal gab es Überlegungen, die Kunstnacht zu verlegen. Das passte gut mit dem Gedanken des Vereins „Mühlacker aktiv“ zusammen, am Anfang des Frühlings eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, bei der Kreativität im Mittelpunkt steht.

Was erwartet die Besucher?

Es sind dieses Jahr sehr unterschiedliche Kulturschaffende dabei: 33 Künstlerinnen und Künstler, die nicht nur ihre Werke zeigen, sondern auch Mitmachaktionen anbieten, eine Schulklasse, die nachhaltige Upcycling-Mode im Kaufhaus Sämann präsentiert, sowie zwei Musik-Ensembles – The Wokiees mit Rockmusik im Pro Zwo und Canarian Gypsy in La Mesa Española. Ich konnte auch recht kurzfristig die Tanzschule Dance Like Crazy aus Vaihingen dafür gewinnen, den Abend zu bereichern.

Die Kunstnacht findet erstmals in Zusammenarbeit mit dem Citymanagement statt. Welche neuen Akzente werden gesetzt?

Zum einen findet die Kunstnacht erstmals an einem Freitag statt. Das ist für den Handel praktischer. So können die Läden durch längere Öffnungszeiten als an einem Samstag stärker von den neugierigen Besucherinnen und Besuchern der Kunstnacht profitieren. Zum anderen äußerte die neue Citymanagerin Anna-Maria Fritz schon bei den ersten Gesprächen bezüglich dieser Zusammenarbeit den Wunsch, die Veranstaltung deutlich interaktiver zu gestalten. Da das auch mein Traum für die kommenden Kunstnächte war, haben Anna-Maria Fritz und ich beim diesjährigen Programm verstärkt nach Kulturschaffenden gesucht, die gewillt waren, Mitmachaktionen anzubieten.

Fragen von Ulrike Stahlfeld