„Kontinuität hat Priorität“

Der künftige hauptamtliche Kommandant der Mühlacker Feuerwehr,

Matthias Donath, wird seinen Dienst am 1. Januar 2021 antreten.

Die Einigungsstelle hat, wie bereits berichtet, entschieden, und somit steht Ihrem Dienstantritt als Kommandant der Mühlacker Feuerwehr nichts mehr im Wege. Hatten Sie mit einem positiven Ausgang gerechnet?

Ich bin froh über den positiven Ausgang und werde versuchen, alles dafür zu geben, die Feuerwehr zusammenzuhalten.

Wann fangen Sie als hauptamtlicher Kommandant an?

Ich werde am 1. Januar 2021 meinen Dienst antreten. Das habe ich so mit meinem jetzigen Arbeitgeber und der Stadtverwaltung Mühlacker auch bereits besprochen.

Was sind Ihre Ziele als neuer Feuerwehrchef?

Priorität hat für mich die Kontinuität innerhalb der Feuerwehr und der einzelnen Abteilungen. Die Kameraden, deren Engagement für diesen Einsatzdienst ich sehr schätze, sollen sich wohlfühlen.

Darüber hinaus möchte ich die Feuerwehr in die Zukunft führen und innovativ sein und die Abteilungen stärker in das Gesamteinsatzgeschehen integrieren. Außerdem will ich die Aus- und Fortbildung bei der Feuerwehr fördern. Dazu gehört auch das Angebot von Speziallehrgängen, denn eine Grundausbildung reicht oft nicht aus.

Als Kommandant werden Sie bald in die neue Feuerwache einziehen können. Wann wird es so weit sein?

Ich vermute, dass die Funktechnik voraussichtlich Ende des Jahres implementiert wird. Der Um- beziehungsweise Einzug der Feuerwehr dürfte etwa Mitte 2021 erfolgen, sofern bis dahin ein erfolgreicher Probebetrieb stattgefunden haben sollte. Zuerst einmal muss das hauptamtliche Personal einen Testbetrieb machen, in den auch Ablauf, Technik sowie die Kreiswerkstatt einbezogen werden. Danach kann die freiwillige Feuerwehr einziehen.

Welche Arbeiten stehen noch aus?

Die Einrichtung der Werkstätten, der Büros und der Einsatzspinde steht noch aus. Doch dies wird erst nach der Installation der Funktechnik erfolgen.