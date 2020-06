Das Ordnungsamt Mühlacker muss die Einhaltung der Corona-Verordnung überwachen und ist verstärkt auch in beratender Funktion gefragt, wie Amtsleiter Ulrich Saur von der Stadtverwaltung Mühlacker erklärt.

Wie viel Bußgeld hat das Mühlacker Ordnungsamt durch Corona eingenommen?

Wir haben wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung 116 Bußgeldverfahren eingeleitet. Insgesamt erwarten wir 18450 Euro an Bußgeld, wobei aktuell noch nicht klar ist, wie viel am Ende tatsächlich in der Stadtkasse landet.

Ist das viel oder wenig, wie ordnen Sie das ein?

Die Höhe der festgesetzten Summe erklärt sich unter anderem dadurch, dass Verstöße gegen die Corona-Verordnung teils empfindliche Geldbußen nach sich ziehen. Das ist eben etwas anderes, als wenn man mal falsch parkt.

Wie stark beschäftigt Corona das Ordnungsamt aktuell noch?

Corona macht uns nach wie vor viel Arbeit. Am Anfang der Krise hatten wir es im Grunde leichter als jetzt. Der Lockdown und seine Folgen waren einfacher zu kontrollieren. Inzwischen hat es eine Unmenge von Verordnungen gegeben, weshalb es bei uns immer mehr Nachfragen von Sportvereinen, Gastronomen und Veranstaltern aus ganz verschiedenen Bereichen gibt. Alle, die von Lockerungen profitieren, haben jetzt Fragen und wollen nichts falsch machen. Auch Unternehmen und Privatpersonen wenden sich an uns.

Müssen andere Aufgaben wie die Überwachung des ruhenden Verkehrs aktuell zurückstehen?

Selbstverständlich kommen wir auch diesen Aufgaben nach, aber eben mit einer anderen Intensität.