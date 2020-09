„Haben auf die Klagen reagiert“

Mit der aktuellen Sanierung eines Teilstücks der L1173 in Richtung Enzberg hat in und um Ötisheim eine Zeit der Straßenbaustellen begonnen. Die Begleiterscheinungen beschäftigen auch den Mühlacker Amtsleiter Ulrich Saur und seine Verkehrsbehörde.

Wie zu hören ist, gibt es wegen der Sperrung der Landesstraße in Richtung Enzberg Klagen im Weiler Sengach über verstärkten Ausweichverkehr. Sind Ihnen die Beschwerden bekannt?

Wir kennen die Klagen und haben bereits reagiert. Nach einem Ortstermin haben wir – ganz aktuell – entschieden, an der Verbindung von der Enzberger Straße nach Sengach ein Verbotsschild für Fahrzeuge aller Art mit Anlieger-frei-Regelung aufzustellen. Wir werden das auch entsprechend kontrollieren.

Das Teilstück in Ötisheim in Richtung Enzberg soll bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Sind die Arbeiten im Zeitplan?

Unserer Verkehrsbehörde liegen bislang keine anderen Informationen vor, weshalb wir davon ausgehen, dass die ursprünglichen Planungen gelten.

Zur Erinnerung: Was genau heißt das?

Laut dem Regierungspräsidium Karlsruhe soll anschließend, ab Anfang Oktober, die L 1132 von der Einmündung Erlenbach bis zum Abzweig nach Enzberg saniert werden. Dafür ist eine Vollsperrung notwendig, und der Verkehr soll über Enzberg umgeleitet werden. Von Mitte bis Ende Oktober soll dann der Abschnitt der L1132 in Ötisheim zwischen Enzberger Straße und Abzweig in Richtung Corres folgen und ab Februar die weitere Sanierung der L1132 bis zum Kreisverkehr bei Maulbronn-West.

Wenn im Oktober die Landesstraße zwischen Mühlacker und Ötisheim gesperrt ist, droht dann ein Ausweichverkehr über Erlenbach?

Wir werden die Situation beobachten und uns über mögliche Maßnahmen mit der Polizei und der Gemeinde Ötisheim abstimmen. Meines Wissens nach hat sich auch schon die dortige Grundschule an das Regierungspräsidium gewandt, weil in der Umleitungsphase mehr Verkehr an den Schulwegen befürchtet wird. In Ötisheim wird im Bereich des Bahnhofs für die Dauer der Baustelle eine mobile Fußgängerampel aufgestellt.