„Großes Lob an alle Mitarbeiter“

Von fragen Ulrike Stahlfeld

Markus Schellinger

Seit rund zwei Wochen ist zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeiter der Seniorenheime St. Clara in Illingen und St. Franziskus in Mühlacker der Zugang stark eingeschränkt. Besucher müssen draußen bleiben.

Wieso haben Sie den Besucherkontakt stark eingeschränkt?

Zum Schutz unserer Bewohner und unserer Mitarbeiter haben wir bereits am 10. März richtigerweise einen Besucherstopp zunächst bis zum 31. März ausgesprochen.

Wie sind Ihre ersten Erfahrungen? Zeigen die Angehörigen Verständnis?

Wir haben am selben Tag alle Angehörigen postalisch über unsere Maßnahme informiert. In keinem einzigen Fall sind wir auf Unverständnis gestoßen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner bekommen weniger Besuch. Wie kommen sie damit zurecht?

Die Bewohner haben schon Verständnis für diesen Besucherstopp. Andererseits fehlen die Angehörigen – ohne Frage, gerade bei unseren Menschen mit Demenz. Wir versuchen, über Telefonkontakte mit den Angehörigen in Verbindung zu bleiben, um Sicherheit zu geben und sie über den aktuellen gesundheitlichen Stand auf dem Laufenden zu halten.

Wie werden die fehlenden sozialen Kontakte aufgefangen?

Die fehlenden Außenkontakte werden durch unsere 15 Mitarbeiter in der Betreuung so gut und so weit wie möglich aufgefangen: seelsorgerische Gespräche, Spaziergänge im Park, besondere Frühstücke und Aktivitäten, viele gemeinsame Singstunden und Filmnachmittage.

Ich möchte an dieser Stelle sehr gerne ein ganz großes Lob an alle unsere Mitarbeiter in den stationären und ambulanten Einrichtungen richten, die in großer Ruhe und mit viel Engagement die Pflege und Versorgung routiniert aufrechterhalten.