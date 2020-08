„Großer Aufwand für Grünpflege“

Bäume stehen bei Trockenheit unter besonderer Beobachtung, sagt Petra Herrling vom Sachgebiet Grünordnung im Rathaus Mühlacker.

In Mühlacker gibt es zahlreiche Grünflächen, die gepflegt und, gerade in diesen Tagen, gegossen werden müssen. Bedeutet dies einen großen Aufwand für die Stadt?

Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit der letzten Monate hat der Aufwand zur Grünpflege deutlich zugenommen. Hier im Besonderen das Gießen der öffentlichen Grünanlagen und Baumstandorte. Ja, der Aufwand ist groß und bindet sowohl Personal der Stadtgärtnerei als auch beauftragte Unternehmen.

Welche Grünanlagen müssen mit Wasser versorgt werden?

Die Grünflächen, welche ohne Bewässerung verkümmern würden. Hierzu zählen Neupflanzungen, Blühflächen wie der Sommerflor, Staudenflächen, Pflanztröge, aber auch Rasenflächen wie im Stadion. Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Baumstandorte.

Wie oft wird gegossen?

Der Sommerflor oder die Pflanztröge werden bei sehr heißen Temperaturen täglich gegossen. Neu angelegte Grünflächen und Staudenflächen wie beim Bahnhof vertragen etwas längere Intervalle. Jungbäume oder Baumstandorte in kritischer Lage werden über Wassersäcke bewässert, so dass eine kontinuierliche Bewässerung erfolgt. Die Bäume stehen jedoch unter besonderer Beobachtung, da wir hier leider schon sehr viele Ausfälle zu verzeichnen haben. Bei vitalen Bäumen an Altstandorten kann ein 14-tägiger Rhythmus zum Gießen ausreichend sein.

Wie viel Personal ist dafür nötig?

Das Gießen der öffentlichen Grünanlagen erfolgt durch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei. Hierzu sind sechs Personen im Einsatz. Hinzu kommen die Einsätze der beauftragten Unternehmen, welche sich unter anderem um die Pflege und Bewässerung der Grünflächen innerhalb der Kreisverkehre im Stadtgebiet kümmern oder die Wassersäcke der Baumbewässerung füllen. Ein weiteres Unternehmen wurde mit der Pflege der neuen Baumstandorte beim Arboretum nahe der Burg Löffelstelz beauftragt.