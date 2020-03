„Gemeinderat soll stattfinden“

Von fragen Lukas Huber

Klaus Riekert

Die Vereinsvorstände in Diefenbach und Sternenfels haben in dieser Woche wegen des Coronavirus’ beschlossen, alle Veranstaltungen bis 29. April abzusagen. Zudem ist das Rathaus für die Öffentlichkeit geschlossen.

Wie in allen anderen Kommunen im Enzkreis wird es auch in Ihrer Gemeinde in den kommenden Wochen keine Veranstaltungen mehr geben. Welche sind genau betroffen?

Ein Höhepunkt, der wegfällt, ist etwa das Diefenbacher Mandelblütenfest. Ebenfalls betroffen sind das Karfreitagskonzert des MV Freudenstein in der Gießbachhalle, die Hölderlin-Wanderung des Schwäbischen Albvereins von Maulbronn nach Sternenfels mit Abschlussveranstaltung, der Secondhand-Basar in der Gießbachhalle, die „Sternenfelser Gespräche“ sowie viele Hauptversammlungen, Spieleabende und andere Angebote.

Wurde schon über mögliche Ersatztermine gesprochen?

So weit sind wir derzeit noch nicht, darüber wird noch entschieden.

An diesem Donnerstag, 19 Uhr, steht im TeleGIS auch eine Gemeinderatssitzung an. Wie verfahren Sie angesichts der Corona-Krise mit diesem Termin?

Wir werden für die kommende Gremiumssitzung die Tagesordnung auf das Nötigste herunterstutzen. Ein dringlicher Punkt ist zum Beispiel die Vergabe für das neue Feuerwehrfahrzeug, das die Gemeinde beschaffen will.

Auf alle Fälle werden wir, um die Infektionsgefahr so weit wie möglich zu minimieren, die Stühle in einem größeren Abstand zueinander aufstellen, damit Kontakte zwischen den Besuchern vermieden werden. Außerdem wird eine Liste ausliegen, in der sich jeder, der kommt, eintragen muss.

Eine Absage der Sitzung ist kein Thema?

Momentan ist angedacht, dass sie stattfindet. Aber die Situation entwickelt sich derzeit so dynamisch weiter, dass auch eine Absage denkbar werden kann.

Das Rathaus hat, wie die Gemeinde mitteilt, ab sofort für die Öffentlichkeit geschlossen. Gab es einen Verdachtsfall oder warum wurde diese Entscheidung getroffen?

Nein, es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Termine sind bei telefonischer Vereinbarung möglich.