Ab 30. September gilt für Kunden der Gastronomie, wenn sie sich nicht am Tisch aufhalten, die Maskenpflicht. Im Hotel-Restaurant „Lamm“ in Illingen sieht man der neuen Verordnung laut Marei Wiegele, die den Betrieb gemeinsam mit Ehemann Michael führt, gelassen entgegen. Bereits jetzt trage die Mehrzahl der Gäste (freiwillig) einen Mund- und Nasenschutz.

Ab Mittwoch gilt auch für die Gäste in Ihrem Restaurant die Maskenpflicht. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Voraussichtlich wird sich bei uns gar nicht so viel ändern. Die Mehrzahl unserer Gäste hat bereits jetzt schon eine Maske getragen, obwohl das bislang nur eine Empfehlung war. Im Sommer war ja die generelle Pflicht gelockert worden, und die Maskenpflicht für Gäste in Restaurants wurde aufgehoben. Jetzt wird es wieder zur Pflicht, und wir werden unter anderem mit Schildern auf den Tischen sowie am Ein- und Ausgang darauf hinweisen, dass man bei jeder Bewegung im Raum eine Maske tragen muss. Das gilt für den Gang zum Tisch ebenso wie zum Büfett oder zur Toilette.

Gibt es auch Punkte, in denen die Maskenpflicht im täglichen Betrieb problematisch ist?

Das Schwierige sind nicht unsere Gäste im Restaurant, sondern im Hotel. Die kommen oft aus anderen Bundesländern, und da gelten wieder andere Regeln. Ihnen nun diese Maskenpflicht näherzubringen, ist nicht immer einfach. Es ist eben verwirrend für alle.

Wie läuft generell Ihr Geschäft in Zeiten der Pandemie?

Wir sind eigentlich zufrieden. Natürlich haben wir auch Einschränkungen. Im Restaurant fehlen zum Beispiel wegen der Abstandsregel drei Tische. Wir lüften viel, sind aber auch froh über unsere Lüftungsanlage. Und wir haben Anfragen. Die Gäste kommen wieder gerne. Ich denke, dass sie sich daran gewöhnt haben. Im Grunde ist es ja nichts anderes als vor Corona, nur die Servicekraft trägt nun eben eine Maske.

Der Sommer hat sich verabschiedet. Wie sind Ihre Gefühle zum Start in die kalte Jahreszeit?

Ich bin zuversichtlich. Die Reservierungen kommen, und ich habe sogar schon Buchungen für Weihnachtsfeiern. Die Leute wollen einfach ein Stück Normalität zurück.

Corona wird uns noch eine Weile begleiten, aber je länger es dauert, umso mehr arrangieren sich die Leute damit.