„Froh, dass wir wieder trainieren“

Seit sie sechs Jahre alt ist, spielt Nicole Winkler Handball beim TSV Wiernsheim. Die 27-Jährige, die ein Volontariat bei RegioTV macht, ist froh, wieder trainieren zu dürfen – trotz der Einschränkungen, die es wegen Corona gibt.

Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg! Wie fühlt sich dieser in Corona-Zeiten an?

Schon ein bisschen komisch. Wir hatten eigentlich gedacht, dass nur eine Mannschaft aufsteigt. Jetzt sind es drei Teams. Aufgrund des Koeffizienten steigen wir als Zweiter in die Bezirksliga auf. Wir freuen uns natürlich darüber, aber es ist schade, dass wir den Aufstieg nicht feiern konnten. Ich denke, wir holen das nach, sobald es wieder geht.

Wie schätzt Du eure Chancen in der Bezirksliga ein?

In der Bezirksklasse lief es für uns richtig gut, so einfach wird es in der Bezirksliga nicht. Ich glaube aber, dass es für alle Mannschaften eine Art Neustart ist – wenn es denn irgendwann wieder losgeht. Unsere Stärken sehe ich in unserer Schnelligkeit und dass wir, wenn wir weiter so trainieren, körperlich sehr fit sein werden, so dass wir auch nach 50 Minuten noch Tempo machen können.

Wie ist das Training in Zeiten von Abstands- und Hygieneregeln?

Wir sind einfach sehr froh, dass wir wieder gemeinsam trainieren dürfen, da nehmen wir die Vorgaben gerne in Kauf. Seit zwei Wochen dürfen wir sogar wieder mit dem Ball trainieren, das ist super, auch wenn wir uns am Anfang nach der langen Pause echt ein bisschen schwer getan haben. Trotz der vielen Vorgaben wird es nicht langweilig, da sich unsere Trainerin unheimlich viele Gedanken macht und sich immer etwas Neues ausdenkt.

Wann rechnest Du mit dem Saisonstart?

Da die Bundesliga wohl erst am 1. Oktober wieder startet, rechne ich nicht vor Ende Oktober oder sogar erst im November damit, dass es wieder losgeht. Ich bin gespannt, was sich der Verband einfallen lässt, es verschiebt sich dadurch ja alles nach hinten. Das Wichtigste aber ist erst einmal, dass wir wieder trainieren. Und dass wir uns alle wieder sehen, denn das Zusammensitzen und das Schwätzchen danach, hat mir fast so sehr gefehlt wie das Training selbst.