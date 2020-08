„Fasnet ist ein Kulturgut“

Müssen Fasnet, Fasching, Karneval angesichts der Corona-Krise pausieren? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Startschuss zu einer Diskussion gegeben. Ein Komplettausfall wäre in den Augen von Benedict Förster von den Strohhexen Ötisheim nicht sinnvoll.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mit seiner Aussage, er könne sich im kommenden Winter keinen Karneval vorstellen, für Aufsehen gesorgt. Könnten Sie ein Aus nachvollziehen?

Derzeit nicht. Denn bis zum Start der Fasnet im Januar vergehen noch fünf weitere Monate. Bis dorthin ist noch vieles offen, und es sollte nicht kurzerhand entschieden werden. Dass man sich schon jetzt mit der Frage beschäftigt, lässt mich erahnen, wie lange die Regierung mit einem solch eingeschränkten Leben fortfahren möchte.

Inwiefern planen Sie für die kommenden Monate? Auf Ihrer Homepage sind Termine im Februar erfasst.

Wir sind weiterhin in der Planung für die kommende Kampagne. Selbst wenn die Fasnet nicht im ursprünglichen Rahmen durchgeführt werden kann, findet diese für uns dennoch statt. Es ist eine Tradition, ein Kulturgut, das nicht unbedingt durch Straßenumzüge und Hallenveranstaltungen umgesetzt werden muss. Inwieweit wir einen Weg für uns finden, muss nun in unserem Hexenrat besprochen und entschieden werden. Denn das oberste Gebot, das in der Fasnet zählt, lautet „jedem zur Freud, niemand zum Leid“ – auch in Zeiten einer Pandemie.

Ganz unabhängig von Corona: Wie gestaltet sich das Vereinsleben nach Aschermittwoch und vor dem 11. 11.?

Außerhalb der närrischen Zeiten versuchen wir, das Vereinsleben zusammenzuhalten. Wir machen Ausflüge an verschiedenste Orte, besuchen Messen, nehmen an Festen teil, bewirten Hochzeiten und treffen uns normalerweise jeden zweiten Mittwoch im Monat zum Stammtisch. Das ist nur ein kleiner Auszug von den Dingen, die wir außerhalb der fünften Jahreszeit tun.

Wie viele Mitglieder haben die Strohhexen?

Im Moment zählen wir 29 Mitglieder, die sowohl aktiv als auch passiv dem Verein angehören. Jederzeit sind Interessierte zu unseren Stammtischen eingeladen.

Was zeichnet Ihren Verein aus?

Wir spüren einen Zusammenhalt in schwachen, aber auch in starken Zeiten. Und wir sind ein bunt gemischter Haufen von Leuten, die von überall zusammenkommen. Gemeinsam versuchen wir, eine Tradition in einer Nicht-Fasnets-Hochburg einkehren zu lassen.