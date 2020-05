„Einkaufswert ist besonders hoch“

Im HIT-Einkaufszentrum Enzberg von Inhaber Michael Schrammel wird inzwischen zwar nicht mehr gehamstert, in Summe ist die Nachfrage in der Corona-Krise aber immer noch erhöht.

Gab es auch in Ihrem Einkaufszentrum zu Beginn der Corona-Krise Hamsterkäufe, die zu leeren Regalen geführt haben?

Ja, eine hohe Nachfrage konnten wir insbesondere bei Produkten wie Mehl, Hefe, Reis und Hülsenfrüchten beobachten. Leere Regale gab es aber selten; auch bei gefragten Produkten wie Toilettenpapier haben wir eigentlich ziemlich lange ziemlich viel vorrätig gehabt.

Welches Kaufverhalten können Sie inzwischen bei Ihren Kunden beobachten?

Hamsterkäufe generell tätigt inzwischen keiner mehr. Auch leere Regale haben wir derzeit kaum. Selbst bei Trockenhefe, die derzeit sehr gefragt ist, haben wir genügend vorrätig.

Wir konnten trotzdem feststellen, dass derzeit der durchschnittliche Einkaufswert besonders hoch ist, die Kunden also insgesamt mehr einkaufen, als sie es normalerweise tun. Das erklären wir uns dadurch, dass durch das vermehrte Arbeiten von zu Hause sowie die Schließung von Gaststätten und Kitas mehr und öfter zu Hause gekocht wird.

Werden die Hygiene- und Abstandsrichtlinien von Ihren Kunden eingehalten, und wie gehen Sie vor, sollte sich ein Kunde einmal nicht daran halten?

Der Großteil unserer Kunden verhält sich vorbildlich. Vereinzelt kommt es vor, dass ein Kunde das Geschäft ohne Maske betreten möchte. In diesem Fall bitten wir direkt am Eingang darum, eine Maske anzulegen oder sich einen Schal oder ein T-Shirt vor das Gesicht zu binden. Ab und zu lässt sich beobachten, dass Personen ihre Maske abziehen oder beim Sprechen zusammenrücken, weil sie sich mit Maske nicht so gut verstehen können – das ist natürlich kontraproduktiv. Es kommt auch vor, dass die Maske nur den Mund und nicht die Nase bedeckt, einige fassen sich durch die Maske öfter ins Gesicht. Ich glaube aber, das Bewusstsein, dass man jetzt auf Abstand gehen sollte, ist insgesamt angekommen. Ich kann auch nicht sagen, dass die Kunden genervt sind. Daher ist mein Fazit positiv.