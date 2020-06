„Eine Chance, zur Ruhe zu kommen“

Auch wenn die feierlichen Fronleichnams-Prozessionen mit bunten Blumenteppichen diesmal ausfallen müssen, können sich Gläubige auf den Kerngedanken des Feiertags besinnen, so der katholische Dekan Claus Schmidt.

Die sonst so feierlichen Prozessionen müssen morgen ausfallen. Wie betroffen stimmt Sie das?

Für uns ist das wirklich ein sehr trauriger Einschnitt. Noch nie mussten die Prozessionen in der Weise reduziert werden wie jetzt. Das Fest ist schließlich für die Katholiken ein ganz wichtiger Ausdruck des Glaubens an Jesus in Gestalt der Hostie.

Wie können Gläubige den Feiertag in diesem Jahr auch zu Hause begehen?

Zu Hause ist das eher schwierig, denn Fronleichnam lebt ja von der Verehrung der Eucharistie und hat gleichzeitig einen gemeinschaftlichen Bekenntnischarakter. Man kann sich sicher den Gottesdienst von zu Hause aus anschauen, aber das Ablegen dieses Bekenntnisses ist nur draußen in der Gemeinschaft möglich. Dafür bin ich zuversichtlich, dass wir uns alle in diesem Jahr auf den erstgenannten Aspekt der Verehrung konzentrieren können. In der Regel ist das Fest mit den vielen Ministranten und bunten Blumen auf der Straße ja eher quirlig. Vielleicht haben wir in diesem Jahr zur Abwechslung eine Chance, mit unseren Leben einmal ganz in Ruhe vor Jesus zu treten.

Welche Messen finden an Fronleichnam statt?

In der St. Josef-Kirche Illingen und in der Herz-Jesu-Kirche Mühlacker werden wir unter den üblichen Sicherheitsvorschriften die Messen feiern, bei denen wir die Besucher im Anschluss dazu einladen wollen, zur Verehrung zu bleiben. Abends wird in Illingen zusätzlich die „Stunde mit Jesus“ stattfinden, in der wir uns noch einmal auf die Anbetung konzentrieren und so zur eigentlichen Mitte des Festes führen möchten. Der Feiertag hat ja seinen Ursprung im Hochmittelalter, als die Heilige Juliana von Lüttich in einer Vision gesehen hat, dass es für die Verehrung der Eucharistie ein eigenes Fest brauche.

Ist schon absehbar, wie es mit den Gottesdiensten weitergehen wird?

Ich gehe davon aus, dass das noch ein langer Weg für uns wird. Wir sind gerade dabei, an unseren Konzepten zu feilen und immer weiter nachzubessern.