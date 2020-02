„Die Nachfrage ist groß“

Von fragen Ulrike Stahlfeld

Isabelle Schiffer

Eine ausgefallene Location, ein ungewöhnliches Datum – bei der Wahl von Ort und Zeitpunkt ihrer Hochzeit mögen es zukünftige Ehepaare gerne originell. Der Februar bietet dazu gleich mehre Möglichkeiten.

Am 29. Februar zu heiraten, ist nur in einem Schaltjahr wie 2020 möglich. Wird diese Möglichkeit in Maulbronn genutzt?

Unsere Samstagstrauungen finden nur an sogenannten „Trausamstagen“ statt. Diese speziellen Tage werden von Bürgermeister Andreas Felchle festgelegt und durchgeführt. Der 29. Februar 2020 wurde nicht als solcher festgelegt und kam somit im Standesamt Maulbronn nicht als Hochzeitstermin infrage.

Auch Schnapszahlen ziehen Heiratswillige an. Haben Sie am 20.02.2020 mehr Hochzeiten als gewöhnlich registriert?

Nein, am 20. Februar hatten wir auf unserem Standesamt gar keine Trauungen.

Gibt es dieses Jahr weitere außergewöhnliche Daten, an denen Sie mit einem Ansturm auf das Standsamt rechnen?

Soweit mir bekannt ist, nicht. Ich denke, durch unsere diesjährige Jahreszahl war der Februar der einzige Monat, in dem es zu solchen außergewöhnlichen Daten kam. Der 02.02.2020 war noch ein sehr außergewöhnliches Datum, ist aber leider auf einen Sonntag gefallen.

Zum ungewöhnlichen Datum gesellt sich eine ungewöhnliche Location. In Maulbronn ist es möglich, inmitten des Flairs eines mittelalterlichen Klosters zu heiraten. Wie ist die Nachfrage im Allgemeinen? Ist es ratsam, sich frühzeitig einen Termin zu reservieren?

Die Nachfrage ist schon groß. Natürlich ist das Kloster der Grund, warum wir so viele Trauungen von Auswärtigen haben. Wir stellen in fast jedem Vorgespräch die Frage an das Paar, warum es in Maulbronn heiratet. Und sehr oft bekommen wir dann zur Antwort, dass die Örtlichkeit so einzigartig sei. Es gibt immer mehr Paare, die auf eine kirchliche Trauung verzichten, und somit wird die Location der standesamtlichen Trauung immer wichtiger.