Nicht nur, weil am Montag eines seiner Felder abgebrannt ist, bereiten Bernd Rometsch, Landwirt in Enzberg, steigende Temperaturen und der geringe Niederschlag Sorgen.

Wie hoch ist der Schaden, der durch den Flächenbrand entstanden ist?

Der Schaden ist noch unbekannt. Ich habe bisher nur für mich selbst die Ertragserwartung abschätzen können.

Was ist auf dem Feld gewachsen, und wann kann es wieder bewirtschaftet werden?

Braugerste für die Bierherstellung. Die Körner liegen noch auf dem Acker. Ich gehe davon aus, dass sie auch jetzt noch eine gewisse Keimfähigkeit haben und wachsen werden. Weil man das Getreide jetzt nicht mehr verwenden kann, entstehen Ausfälle. Das Ganze ist außerdem problematisch, weil ich schon in vier Wochen wieder Raps säen wollte. Wann das Feld wieder bewirtschaftet werden kann, kann ich noch nicht absehen.

Haben Sie schon einmal etwas Vergleichbares erlebt?

Glücklicherweise noch nicht. Bisher gab es bei mir nur kleinere Feldbrände, beispielsweise Anfang des Jahres.

Welche Rolle spielt die Trockenheit?

Die Brandursache ist letztendlich unbekannt. Aber wenn das Feld so trocken ist, brennt es natürlich besonders gut. Das kann auch kritisch werden. Man hat schon ein bisschen Angst, wenn die Maschinen, mit denen man auf dem Feld fährt, mal ein bisschen heißer werden. Funkenflug darf es da nicht geben, die Brandgefahr ist ständig im Hinterkopf.

Bereitet Ihnen die Trockenheit auch darüber hinaus Sorgen?

Bisher hatten wir in diesem Jahr für die Pflanzen das Glück, dass es nicht besonders heiß war. Weil sich die Natur gerade im Ruhemodus befindet, ist jetzt ein kritischer Punkt erreicht, an dem sich entscheidet, ob das Wachstum der Pflanzen noch mal startet. Dafür bräuchte es in den nächsten Wochen gemäßigtere Temperaturen und zumindest etwas Niederschlag. Noch bin ich hoffnungsvoll, in etwa vier Wochen weiß man mehr.