„Bei großer Hitze kommen weniger Besucher“

Im Eiscafé Central am Kelterplatz in Mühlacker verkauft das Team von

Joao Paulo Rodrigues Ozorio bei großer Hitze vor allem fruchtige Sorten. Der neue Pächter hat das Lokal vor drei Monaten übernommen.

Wir wirken sich sehr hohe Temperaturen wie in dieser Woche auf Ihr Geschäft aus?

Hitze ist nicht schlecht fürs Geschäft, bei großer Hitze kommen aber insgesamt schon weniger Besucher. Es ist derzeit ohnehin etwas schwer wegen Corona, weil wir draußen auf der Terrasse statt 20 Tischen nur zehn aufstellen dürfen.

Verkaufen Sie bei Hitze andere Eissorten als sonst?

Vor allem fruchtige Sorten sind im Sommer gefragt. Vanille und Schokolade gehen aber einfach immer.

Was sind Trendsorten, die Sie anbieten?

Die wechseln immer, im Moment haben wir neben den klassischen Sorten, die es immer gibt, auch „Kinder Bueno“, Joghurt-Tropical und Joghurt-Holunder, das funktioniert sehr gut.

Was sagen Sie Kunden, die 1,30 Euro für eine Kugel Eis für vergleichsweise teuer halten?

Denen empfehle ich, einen Tag hier in der Eisdiele zuzugucken. Ich denke, das Eismachen sieht einfach aus, ist es aber nicht. Eis ist relativ aufwendig in der Zubereitung und teuer in der Herstellung, besonders die Sorten Pistazie und Vanille, weil wir nur entsprechend hochwertige Zutaten verwenden.