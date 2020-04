„Auswirkungen sind drastisch“

Von fragen Sina Willimek

Jim Engel

Weniger Touren und weniger Einnahmen: Die Corona-Krise trifft auch die Busunternehmen besonders hart.

Welche Folgen hat die Corona-Krise für Ihren Betrieb und Ihre Branche?

Für das Busunternehmen sind die Auswirkungen in mehrfacher Hinsicht drastisch. Zum einen fahren wir mit einem stark verkürzten Fahrplan, um die Ausbreitung des Virus nicht weiter zu unterstützen, und in den Bussen, die noch fahren, wird nicht mehr kassiert. Somit fehlen uns diese Einnahmen. Zum anderen ist auch ein Problem, dass viele derzeit nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sondern das eigene Auto nehmen. Insgesamt trifft uns das ziemlich hart. Natürlich ist das auch ein Einschnitt für die Mitarbeiter, von denen viele in Kurzarbeit tätig sind.

Wie gestaltet sich der Fahrplan?

Wir haben in Mühlacker den Betrieb auf den Ferienfahrplan mit starken Einschränkungen umgestellt. Die Regionallinien fahren nach dem Samstags-Fahrplan. Der VPE möchte, dass wir ab dem 20. April den Betrieb wieder auf den regulären Ferienplan umstellen. Sobald die Schulen wieder öffnen, könnte es aber aufgrund des hohen Krankenstandes problematisch werden, auf den Schulfahrplan umzusteigen.

Ihr Unternehmen hat gerade erst in moderne Hybrid-Busse investiert. Sind sie im Einsatz?

Die Hybrid-Busse fahren, aber für diese große Umstellung in der Flotte mussten wir im Dezember viel investieren, und das trifft uns gerade sehr. Aktuell sind nur drei der fünf Hybrid-Fahrzeuge im Einsatz. Insgesamt sind gerade 25 unserer Fahrzeuge – also etwas über die Hälfte – gar nicht im Einsatz.

Sind die Verluste wieder aufzufangen?

Um wieder Einnahmen durch Kartenverkäufe in den Bussen generieren zu können, werden wir versuchen, unsere Fahrer durch Plexiglasscheiben zu schützen. Da es aber nicht so leicht ist, in einem Fahrzeug einfach Plexiglas zu installieren, versuchen wir gerade, dafür eine Lösung zu finden.

Ansonsten hoffen wir, dass auch die Politik in dieser Hinsicht einen Ruck tut. Hilfreich wäre beispielsweise eine verlässliche Zusage, dass die Fahrtgelder staatlich gedeckt werden.