„Anstieg ist denkbar“

In der Corona-Krise zieht es Spaziergänger und Radfahrer vermehrt hinaus in die freie Natur. Der Knittlinger Hausarzt Dr. Günther Kurt Rapp rät daher gerade jetzt zur erhöhten

Vorsicht vor Zeckenstichen.

Ist die Zeckengefahr in diesem Jahr insgesamt höher als sonst, beispielsweise wegen des anhaltend warmen Wetters?

Zecken mögen die Wärme. Das ist also gut möglich, dass das Risiko von Zeckenstichen tendenziell steigt.

Erwarten Sie einen Anstieg von Borreliose- oder FSME-, also Frühsommer-Meningoenzephalitis, -Erkrankungen, weil sich in Corona-Zeiten besonders viele Menschen draußen aufhalten?

Die Menschen haben die Natur ihrer Umgebung offensichtlich wiederentdeckt. Ein Anstieg der Zeckenstiche ist daher durchaus denkbar.

Worauf sollten Spaziergänger und Radfahrer zur Vorbeugung achten, und wann sollte man nach einem Zeckenstick den Arzt aufsuchen?

Nach einem Aufenthalt in der Natur sollte man sich gründlich – etwa vor dem Duschen – absuchen und Zecken mit einem geeigneten Hilfsmittel, am besten einer feinen Pinzette, entfernen. Das kann jeder selbst. Wenn ein kleiner schwarzer Punkt übrigbleibt, ist das nicht schlimm und erhöht nicht die Infektionsrate. Eine FSME kann bereits nach kurzer Kontaktzeit übertragen werden. Die Viren sitzen in den Speicheldrüsen und sind schnell beim „Opfer“. Borrelien wohnen im Darm der Zecke. Hier kann rasches Entfernen eine Infektion verhindern.

Zum Arzt sollte man zur FSME-Impfung grundsätzlich oder bei Fieber, Kopfschmerz oder Nackensteife ab fünf Tagen nach einem Zeckenbiss oder bei einer wandernden Röte mit betontem Randwall und Abblassung in der Mitte wie einer Schießscheibe. Das kann ein Borrelieninfekt sein und sollte antibiotisch behandelt werden.

Ist – rein theoretisch – eine Übertragung des Coronavirus durch Zecken denkbar?

Nach heutigem Kenntnisstand werden Coronaviren durch Tröpfcheninfektion übertragen, möglicherweise auch durch Schmierinfektion. Damit haben Zecken eher nichts zu tun. Aber wir alle, Virologen und Praktiker, lernen täglich dazu.