„Angebot an Ferienjobs ist sehr überschaubar“

Nachdem wochenlang der Unterricht ausgefallen ist, müssen Schüler und Studenten in Corona-Zeiten nun auch noch mit einem ausgedünnten Angebot an Ferienjobs leben. Stefan Gauss, Sprecher der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, gibt Tipps.

Viele Firmen haben wegen der Corona-Krise für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. Was bedeutet das für das Angebot an Ferienjobs?

Das wirkt sich natürlich auch auf das Angebot an Ferienjobs aus. Die Anmeldung von Kurzarbeit und gleichzeitig eine Einstellung von Ferienjobbern ist schwer vereinbar, das Angebot an Stellen in den Sommerferien ist daher momentan sehr überschaubar.

Gibt es überhaupt Chancen auf eine Stelle?

Ja, durch die Krise ergeben sich auch neue Möglichkeiten. Während es weniger Angebote in der Gastronomie oder im Einzelhandel gibt, suchen Supermärkte, Lieferdienste und die Landwirtschaft nach Arbeitskräften.

Wie finden Schüler und Studenten am besten eine Arbeit für die Ferien?

Beispielsweise auf unserer Jobbörse unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de. Wenn der Interessent dort Suchbegriffe wie „Ferienjob“, „Schüler“ oder „Helfer“ eingibt, kann er passende Angebote finden. Häufig ergibt sich ein Ferienjob auch durch „Vitamin B“, also persönliche Beziehungen der Eltern, Verwandten und Bekannten. Daher sollten Interessenten einfach fragen, ob bei deren Arbeitgebern Ferienjobs angeboten werden. Außerdem kann man auch auf den Internetseiten der örtlichen Betriebe schauen, ob Ferienjobs ausgeschrieben sind. Ebenfalls ein Mittel ist, Aushänge zu suchen oder selbst anzubringen – zum Beispiel am Schwarzen Brett im Supermarkt – oder natürlich auch direkt bei Firmen und Geschäften nachzufragen.

Was ist in Zeiten von Corona besonders zu beachten?

Nicht in Fallen tappen! Es ist nur bedingt ratsam, sich über Zeitungsinserate einen Ferienjob zu suchen. Dort lauern schwarze Schafe. Und es gilt: unbedingt Hände weg von Jobangeboten, bei denen man angeblich „ganz schnell und ohne großen Aufwand viel Geld verdient“. Solche Offerten haben in den meisten Fällen einen unseriösen Hintergrund.