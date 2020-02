„Am Einzelfall orientieren“

Von fragen Joy Garcia Oliver

Andreas Stäble

Seit Mittwoch ist die körperlich erkrankte Sonja B. aus Pforzheim vermisst. Die Polizei startete drei Tage später eine öffentliche Fahndung.

Ist die Frau mittlerweile wieder aufgetaucht?

Nein, noch nicht.

Welche Maßnahmen ergreift die Polizei, wenn Menschen vermisst werden?

Im Zusammenhang mit der Vermisstensuche werden verschiedene polizeiliche Maßnahmen angestoßen, die sich auch immer am jeweiligen Einzelfall orientieren. Der Polizei muss zunächst die Abwesenheit eines Menschen bekannt werden. Gerade bei Alleinstehenden oder in sozial schwachem Umfeld erfolgt dies häufig verzögert. In der Regel werden zunächst Angehörige, Freunde und Bekannte befragt. Oder die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Bezugspersonen beziehungsweise Hinwendungsorten.

Warum wurde erst am Freitag öffentlich gefahndet?

In diesem Fall war die Handyortung nicht möglich. Am Freitag hat sich die Polizei dann zu einer Öffentlichkeitsfahndung entschlossen. Weil die Frau auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, wurde sie aber ausdrücklich frühzeitig angestoßen. Dadurch sind bereits Zeugenhinweise eingegangen, die aktuell durch die Kriminalpolizei geprüft werden. Die Fahndung wurde parallel in unseren sozialen Netzwerken der Polizei veröffentlicht.

In welchen Fällen wird in der Regel öffentlich gefahndet?

Bei Vermisstenfällen erfolgt erst nach der Ausschöpfung sonstiger Maßnahmen wie Befragungen und Überprüfungen sowie in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt die Öffentlichkeitsfahndung. Sie ist keine Standardmaßnahme, weil immer auch die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen gewahrt werden müssen. Ein Beispiel: Der Ehepartner verlässt nach einem Streit das Haus und meldet sich ein paar Tage nicht beziehungsweise ist über das Handy nicht erreichbar – hier käme noch keine Öffentlichkeitsfahndung in Betracht.