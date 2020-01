„Ängste sind unbegründet“

Von fragen Maik Disselhoff

Angelika Edwards

Das Coronavirus könnte auch in der Region ankommen. Die Menschen müssen jedoch keine Panik haben.

Wie schätzen Sie das Risiko dafür ein, dass das Coronavirus auch in der Region auftritt?

Es ist nicht auszuschließen, dass in der Region Verdachtsfälle auftreten – durch Menschen, die sich in China bei Erkrankten angesteckt haben und zu uns kommen. Nach derzeitigem Stand scheint eine Übertragung der Infektion bereits in der Inkubationszeit möglich. Das Geschehen ist sehr dynamisch.

Wie erfolgt die Übertragung des Virus überhaupt?

Das ist noch nicht sicher geklärt. Man geht aber davon aus, dass ein enger Kontakt zu Erkrankten nötig ist. Das Virus wird über Tröpfcheninfektion und Sekrete übertragen.

Sollte man sich schützen, etwa Atemmasken beschaffen und Menschenansammlungen meiden, oder wäre das übertrieben?

Ängste sind verständlich, aber eigentlich unbegründet. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei uns zurzeit ein viel höheres Risiko besteht, sich mit dem Grippevirus anzustecken. Hier wäre Prävention durch eine Impfung angebracht, weil die echte Grippe eine schwere Erkrankung ist, die leider auch immer wieder zu Todesfällen führt.

Wenn ich jetzt Erkältungssymptome wie Husten und Schnupfen habe, sollte ich dann unbedingt zum Arzt – auch wenn es gar nicht so schlimm ist?

Stand jetzt ist dies nur dann zwingend nötig, wenn ich aus einer der Risikoregionen aus China komme, einen Kontakt zu einem bestätigten Coronaviruserkrankungsfall hatte, unspezifische Erkältungssymptome, Fieber oder Atembeschwerden habe.

Wie wird das Coronavirus diagnostiziert?

Bei einem Verdacht werden Patienten in einer Klinik isoliert. Es erfolgen Abstriche aus den Atemwegen, die dann im Labor untersucht werden. Dadurch lässt sich feststellen, ob eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt.

Wie sieht die Behandlung im Ernstfall aus?

Es gibt kein spezielles Medikament gegen den Virus, und es gibt bis jetzt auch keinen Impfstoff gegen den Erreger. Die Patienten werden isoliert, überwacht und bestmöglich versorgt.

Sind die Behörden und Kliniken in der Region in Sachen Coronavirus für einen möglichen Ernstfall gerüstet?

Wir stehen diesbezüglich in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden auf Landes- und Bundesebene. Wir sind vorbereitet und können jederzeit Maßnahmen ergreifen.