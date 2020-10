„2004 einen Tick zu schmal gebaut“

In der Bahnhofstraße läuft aus Sicht von Steffen Bandle, Inhaber des gleichnamigen Sport- und Modegeschäfts, der Verkehr zwar größtenteils, doch wünscht er sich, dass mehr

Fahrer die Ziegeleistraße nutzen.

Wie bewerten Sie den Umbau der Bahnhofstraße 2004 aus heutiger Sicht? Herrscht zu zähflüssiger Verkehr, und ist es zu eng?

Der Umbau war im Prinzip und auch, was die Optik angeht, eine gelungene Sache. Die Fahrbahn ist damals vielleicht einen Tick zu schmal gebaut worden. Zu 99 Prozent fließt und läuft der Verkehr in der Bahnhofstraße aber ja. Wenn es stockt, ist es eine Verquickung unglücklicher Umstände. Das Problem ist meistens, dass einzelne geparkte Autos zu weit in die Fahrbahn hineinragen. Der eine oder andere Spiegel wird schon kaputt gefahren. Dann bleibt der Unfallverursacher oft stehen. Das dauert dann. Doch die Fahrbahnbreite ist nun einmal, wie sie ist und, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, nicht mehr zu ändern.

Wie finden Sie die Idee einer unechten Einbahnstraße mit Einfahrverbot vom Bahnhof?

Kann man oben vom Bahnhof nicht mehr reinfahren, wird doch jeder den Blick schweifen lassen, ob die Polizei oder das Ordnungsamt zu sehen ist – und dann trotzdem reinfahren. Für die Anwohner der Hindenburgstraße und der Goldshaldenstraße wäre es nicht prickelnd. Ich halte die zusätzlichen Wege, die dann anfallen würden, auch aus ökologischer Sicht für zweifelhaft.

Wie wäre es, einzelne Parkplätze zu Ausweichbuchten umzufunktionieren?

Ob die zufällig an der richtigen Stelle liegen, an der gerade zwei Fahrzeuge nicht aneinander vorbeikommen, ist dann die Frage. Aber bei vorausschauendem Fahren würde es, insbesondere für große Fahrzeuge, die Möglichkeit geben, rechtzeitig auszuweichen. Heutige Parkbuchten könnten auch den Paketdiensten Raum bieten zum Ein- und Ausladen. Das wäre sicher nicht schlecht.

Was würden Sie sich ansonsten wünschen?

Man würde sich wünschen, dass die Autofahrer, die regelmäßig die Bahnhofstraße als Durchfahrtstrecke nutzen, sich einmal überlegen, ob sie nicht auch die Ziegeleistraße nehmen könnten.