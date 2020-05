Verfolgungsjagd: Unbekannter flüchtet vor der Polizei

Vaihingen (pol). Nach einer wilden Verfolgungsjagd am späten Sonntagabend hofft die Polizei in Vaihingen auf Hinweise auf den Fahrer eines Kleinwagens, der vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war.

Der Fahrer des grünen oder blauen Pkw mit Heilbronner Kennzeichen hatte Gas gegeben, als ihn eine Streife gegen 22.15 Uhr am Kreisel in Horrheim überprüfen wollte, weil er ohne Licht und sehr langsam fuhr. Auf der Landstraße in Richtung Hohenhaslach habe der Flüchtige dann mehrfach überholt und sei schließlich mit 100 km/h durch den Ort gerast, weshalb ihn die Streife aus den Augen verloren habe.

Das Revier Vaihingen bittet Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Nummer 07042/941-0 zu melden.