Vaihinger Schloss Kaltenstein wird zum Hotel

Von Maik Disselhoff

Vaihingen (pm/md). Das Land Baden-Württemberg hat für das Schloss Kaltenstein in Vaihingen einen Betreiber gefunden, der das Domizil nach dem Auszug des Christlichen Jugenddorfs 2014 wieder nutzen und öffnen wird. Das teilt das baden-württembergische Finanzministerium mit.

Mit einem Hotel- und Gastronomieangebot soll die „außergewöhnliche Kulturliegenschaft“ bewahrt und zugleich zugänglich gemacht werden. Am 14. Juli soll der Vertrag unterschrieben werden. Medienvertreter sind zu diesem Termin eingeladen.

„Für das Ministerium für Finanzen wird der Amtschef Jörg Krauss einen Überblick über das Projekt geben. Der künftige Schlossherr Wolfgang Scheidtweiler stellt seine Pläne für die Entwicklung des Schlosses und das Angebot vor. Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch wird die absehbaren Auswirkungen für die Stadt und die Region in den Blick nehmen“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Mit der Vertragsunterzeichnung endet in Vaihingen ein jahrelanges Bangen um die Zukunft des Schlosses. Scheidtweiler, als Pforzheimer Geschäftsmann und Brauhaus-Chef in der Region bestens bekannt, plant nach eigenen Angaben ein Hotel mit 60 bis 80 Zimmern und eine Gastronomie. „Wir sind in den letzten Zügen der Vertragsverhandlungen, in die ich optimistisch hineingehe“, hatte der Unternehmer mit dem Faible für historische Gemäuer vor einem Jahr auf Nachfrage unserer Zeitung zum Stand der Gespräche mit dem Land gesagt.

Neben dem Denkmalschutz musste sich Scheidtweiler für seine Pläne mit Themen wie Brandschutz, Barrierefreiheit und der Parkplatzsituation befassen. Der Pforzheimer plant ein Hotel der Kategorie vier Sterne und rechnet damit, in Vaihingen rund zehn Millionen Euro investieren zu müssen. Im Hotel soll es Tagungs- und Banketträume geben.