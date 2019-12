Vaihingen (pol). Am Dienstag ist in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 13.15 ein Audi A3 auf dem Parkplatz zwischen der Grabenstraße und der Friedrichstraße beschädigt worden. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Am Audi, an welchem blaue Lackspuren zurückblieben, entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen unter 07042/9410 zu melden.