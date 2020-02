Vaihingen (pol). Auf das „Alte Bahnhofsgebäude“ an der Seestraße in Kleinglattbach hatte es ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, abgesehen. Der Unbekannte besprühte auf der Nord-, Süd- und Ostseite die Fassaden mit weißer, gelbgrüner sowie schwarzer Farbe. Er hinterließ verschiedene Smileys, Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Hierbei richtete er einen Schaden von etwa 2000 Euro an.