Polizei überrascht Drogenhändler

Von Frank Goertz

Enzkreis/Pforzheim. Schlag gegen Drogenhändler: Wie die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen erst gestern mitgeteilt hat, haben über 100 Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe und Spezialkräfte des Präsidiums „Einsatz“ aus Göppingen bereits am Dienstag ab 7 Uhr zeitgleich Wohnungen und Lagerräume von sieben Beschuldigten im Alter zwischen 26 und 36 Jahren in Illingen, Pforzheim, Keltern, Mönsheim, Wurmberg, Birkenfeld und Vaihingen durchsucht. Dabei fanden die Ermittler fast 23 Kilogramm Amphetamin, 3,5 Kilogramm Marihuana, 250 Gramm Haschisch und geringe Mengen Kokain. Daneben beschlagnahmten die Polizisten auch 80 Hanfpflanzen aus einer professionell betriebenen Marihuana-Aufzuchtanlage und knapp 30000 Euro Bargeld, das laut Polizei wahrscheinlich aus Drogengeschäften stammt. Wie die Polizei gestern weiter mitgeteilt hat, habe sich der anfängliche Tatverdacht des Drogenhandels insbesondere auch deshalb erhärtet, weil bei den Beschuldigten eine Vielzahl von Verpackungs- und Versandutensilien für die Drogen aufgefunden wurden.

Gegen einen 36-jährigen Beschuldigten erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Zweigstelle Pforzheim, am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft, während die anderen mutmaßlichen Drogenhändler auf freiem Fuß sind. Zum Beziehungsgeflecht und den Nationalitäten der Täter konnte die Polizei gestern Abend noch keine weiteren Auskünfte liefern. Zumal die Ermittlungen auch noch laufen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe aber durchblicken ließ, haben die Ermittler die mutmaßlichen Drogenhändler schon lange im Visier gehabt, ehe sie am Dienstagmorgen alle Verdächtigen überraschten.

Das Ergebnis der Razzia hat wieder einmal deutlich gemacht: Eine Drogenszene gibt es nicht nur in Großstädten. Für Schlagzeilen hat beispielsweise im Januar 2019 die Durchsuchung einer Gaststätte in der Wiernsheimer Ortsmitte gesorgt. Hier hatten Ermittlungen des Rauschgiftfahndungstrupps des Polizeireviers Mühlacker entsprechende Verdachtsmomente geliefert, die sich bestätigten. Die rund 50 eingesetzten Beamten haben an einem Samstagabend in dem Lokal etwa 24 Gäste kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf insgesamt zwölf Straftaten wegen des Besitzes und Handelns mit Drogen sowie Verstößen gegen das Waffengesetz.

Aus polizeilicher Sicht ist der Kampf gegen Drogen eine Daueraufgabe, und Einsätze wie in Wiernsheim oder am Dienstagmorgen in verschiedenen Enzkreis-Gemeinden, Pforzheim und Vaihingen waren nicht die ersten Aktionen gegen die ländliche Drogenszene. 2006 und 2009 fanden jeweils Razzien in einer ehemaligen Werkstatt an der Industriestraße in Mühlacker statt, auch damals ging es um Kokain, das ein Deutsch-Türke mit seinem Komplizen und weiteren Beteiligten aus Holland einschmuggelte. Ende September 2013 wurde dann in einem Wohnhaus in Enzberg eine Drogenküche ausgehoben, in der ein Trio in größerem Stil Amphetamine hergestellt und Cannabis-Pflanzen aufgezogen hatte.

Immer wieder, teilt die Polizei auf Nachfrage mit, kristallisierten sich Einzeltäter oder kleinere Gruppen heraus, die in ländlichen Gebieten ein Drogengeschäft aufziehen. Der Großteil der Täter sei im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, wobei die Nationalitäten variierten. Laut der Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Pforzheim für das Jahr 2019 hatten im Bereich Rauschgiftkriminalität rund drei Viertel aller Tatverdächtigen einen deutschen Pass. Die nichtdeutschen Tatverdächtigen kamen überwiegend aus der Türkei, Italien, Gambia und Polen.