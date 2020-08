Neue Regeln für die Seewaldseen

Vaihingen-Horrheim (pm). Trotz massiver Verstöße gegen die Abstands- und Parkregeln sollen die Seewaldseen in Horrheim weiterhin für Besucher geöffnet bleiben. Das hat die Stadtverwaltung Vaihingen mitgeteilt. Allerdings würden mehrere Schleichwege gesperrt.

Die Zahl der Badegäste am oberen und unteren Seewaldsee ist auf insgesamt 400 begrenzt, stattdessen hätten sich am vergangenen Wochenende 600 bis 700 Menschen auf dem Gelände getummelt, heißt es im Vaihinger Rathaus. Vertreter von Polizei und städtischem Ordnungsamt hätten beobachtet, wie vielfach gegen die Corona-Abstandsregel verstoßen worden sei. Zudem sei der öffentliche Parkplatz überfüllt gewesen, und Falschparker hätten auf Feldwegen, Grünstreifen, Felder und Wiesen gestanden. Dies richte nicht nur Schäden an, sondern könne im Zweifelsfall auch die Zufahrt der Rettungskräfte blockieren.

Eine Schließung der Seen will die Stadt mit aller Macht vermeiden, stattdessen sollen verschiedene Eingriffe dazu beitragen, die Besucherströme besser zu steuern. Die Feldwege zum See sollen künftig durch mobile Schranken gesperrt werden, damit diese weder als Schleichwege noch als Falschparkzonen missbraucht werden könnten.

Generell gelte in Horrheim: Ist der öffentliche Parkplatz voll, ist auch die Besucherkapazität der Seen erschöpft. Darauf weist die Stadt hin, die für das Wochenende Kontrollen von Polizei, Ordnungsamt und City-Streife ankündigt.