Mit dem SWR auf den Spuren des Adels

Von Stefan Friedrich

Vaihingen. Am 7. November wird die Stadt Vaihingen in der SWR-Sendung „Stadt – Land – Quiz“ gegen Namedy aus Rheinland-Pfalz antreten. Dabei wird sich alles ums Thema „Adel“ drehen. Mit Gräfin Kimsy von Reischach und der ehemaligen Deutschen Weinkönigin Carolin Klöckner hat die Stadt zwei Vaihinger Persönlichkeiten ins Rennen geschickt, die schon die erste Aufgabe mit Hilfe der Bürger innerhalb kürzester Zeit gelöst hatten.

Gegen 10 Uhr morgens kam das Kamerateam des SWR mit Moderator Jens Hübschen am Schloss Riet an, dem ersten Drehort an diesem Tag. Gleich drei Kameras hatten sie dabei, um die Protagonisten für den späteren Schnitt aus verschiedenen Blickwinkeln filmen zu können, Schnittbilder unter anderem von der Kulisse inklusive. Das eigentliche Set war dabei schnell gewählt: Das Interview sollte im Park vor dem Schloss stattfinden, auch wenn der Verkehr dort etwas lauter war als im hinteren Teil. Motiv schlägt Ton, heißt es in solchen Fällen: Der Zuschauer soll später das perfekte Bild auf den Fernsehschirm bekommen. Für Moderator Hübschen war es jedenfalls eine ideale Kulisse, um die beiden Vaihingerinnen kurz vorzustellen: Kimsy von Reischach, vielen unter anderem als frühere MTV-Moderatorin in guter Erinnerung, und die ehemalige Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner. Sie führten einen kurzen Plausch, dann überreichte Hübschen ihnen auch schon die erste Aufgabe dieses Tages – in Form einer Fotografie. Ein steinernes Gesicht, vermutlich an eine Art Mauerwerk angebracht. Mehr gab der Ausschnitt auf den ersten Blick nicht her.

Kimsy von Reischach und Carolin Klöckner sollten herausfinden: Wo genau lässt sich denn dieses Motiv in der Stadt finden. Keine leichte Aufgabe, selbst für Menschen, die in Vaihingen aufgewachsen sind. Hilfe war aber ausdrücklich erlaubt, und so nutzten die beiden als Erstes die sozialen Medien und luden den Ausschnitt etwa auf Facebook hoch. „Wir haben versucht, es an so viele Stellen wie möglich zu schicken“, verriet Kimsy. Ihr erster Gedanke sei gewesen, dass dieses Gesicht möglicherweise an einer Hausecke zu finden sein müsste. „Ortskundige Menschen haben uns dann an den Brunnen geschickt, der auch sehr schön ist“, erzählt die Moderatorin von den ersten Versuchen. Der richtige Ort sei das jedoch nicht gewesen.

Etwa 20 Bürger haben sie in der Innenstadt befragt und einige Tipps bekommen. „Der eine oder andere war zwar daneben, aber dafür haben wir viel Schönes von der Stadt gesehen“, lacht Klöckner. Und Kimsy ergänzt: „Wir hatten einen Kameramann dabei, den Adrian, der kennt Vaihingen jetzt auch ganz gut.“ Der entscheidende Hinweis aber kam letztlich von der Stadt selbst: Martina Fischer hatte das Motiv in einem Buch gefunden, auf einer Tafel. „Sie wusste aber nicht, wo sich diese genau befindet“, erzählt Klöckner. Da hat dann die Familie geholfen. „Mama hat uns einen Link geschickt, und wir haben uns wieder auf den Weg gemacht“. Und die Aufgabe war innerhalb einer guten Stunde gelöst. Wo genau sich das Motiv übrigens befindet, das wollen wir hier noch nicht verraten. Die Auflösung erfolgt in der Fernsehshow am 7. November. Nur eines wissen Kimsy und Carolin Klöckner inzwischen: Das Motiv, das auf dem Fotoausschnitt so groß wirkte, ist in Wahrheit ziemlich klein, noch nicht mal eine Handfläche groß.

Umso mehr freuten sie sich, dass es mit tatkräftiger Hilfe von vielen Seiten gelungen ist, die Aufgabe des SWR zu lösen. Was dabei allerdings noch sehr viel schöner war, bemerkt Kimsy: „Es gab wirklich überall hilfsbereite Menschen. Jeder, den wir angesprochen haben, hat sofort Tipps gegeben, um uns zu helfen.“ Wenn’s drauf ankommt, dann halten die Vaihinger eben zusammen.

Wie gut es um ihr Wissen im Bereich Adel letztlich bestellt ist, auch das wird sich im November zeigen, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Nachmittags hat das Drehteam nämlich nicht nur den beiden Protagonistinnen zehn Fragen zum Thema „Adel“ gestellt – auch die Bürger durften dabei mitraten.