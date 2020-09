Vaihingen (pol). Das Polizeipräsidium Pforzheim will die Maskenpflicht in Bus und Bahn verstärkt kontrollieren. Eine ähnliche Aktion hat im Bereich des Präsidiums Ludwigsburg bereits am Donnerstag stattgefunden. Die Einsatzkräfte seien unter anderem am Bahnhof Vaihingen/Enz unterwegs gewesen. Im Großen und Ganzen hätten Maskenmuffel einsichtig reagiert, heißt es in einer Bilanz. Die Kontrollen würden fortgesetzt.