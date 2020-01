Kaminbrand sorgt für Großeinsatz

Vaihingen (pol). In einem Einfamilienhaus am Akazienweg in Vaihingen-Horrheim ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr vermutlich Glanzruß in einem Kamin in Brand geraten. Nachdem eine Bewohnerin Brandgeruch und Flammen wahrgenommen hatte, alarmierte sie die Feuerwehr. Daraufhin rückten 42 Wehrleute mit sieben Fahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte entfernten glühendes Material und ließen im Kamin das Feuer kontrolliert herunterbrennen. Der Kamin darf erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem ein Schornsteinfeger ihn inspiziert hat.