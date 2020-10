Führung durch die KZ-Gedenkstätte

Vaihingen (pm). Was hat sich vor den Toren Vaihingens in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs zugetragen? Warum wurde im Sommer 1944 im Glattbachtal ein Konzentrationslager errichtet? Antworten auf diese Fragen liefert eine Führung am Samstag, 24. Oktober, um 14 Uhr, bei der die verschiedenen Stationen der KZ-Gedenkstätte Vaihingen besucht werden. Eine Teilnahme ist ab 14 Jahren empfohlen. Eine Anmeldung in der Kultur- und Touristinformation, Telefon 07042/18-235, ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.