Fix: Vaihinger Schloss wird zum Hotel mit Gaststätte

Vaihingen/Stuttgart (pm). Das Land Baden-Württemberg und die Private Schloss-Hotel Collection GmbH & Co. KG, vertreten durch Wolfgang Scheidtweiler, haben an diesem Dienstag eine Vereinbarung zur Entwicklung des Schlosses Kaltenstein in Vaihingen geschlossen. Damit ist die Grundlage dafür gelegt, das Domizil als Hotelbetrieb mit angeschlossener Gastronomie nutzbar zu machen (unsere Zeitung hat berichtet).

„Der Startschuss ist gefallen. Nun kann diese außergewöhnliche Kulturliegenschaft attraktiv gestaltet und für Gäste geöffnet werden”, sagte Jörg Krauss, Amtschef des baden-württembergischen Finanzministeriums. „Mit der neuen Nutzung kann dieses für Vaihingen und die Region wichtige Wahrzeichen ein touristischer Anziehungspunkt mit Strahlkraft werden.” Das Land habe die Verpflichtung, seine historischen Gebäude zu bewahren. „Wir sehen es aber auch als unsere Aufgabe an, die Liegenschaften weiterzuentwickeln und sie einer sinnvollen Nutzung zuzuführen”, sagte Krauss. Dies könne nun durch die Zusammenarbeit mit Wolfgang Scheidtweiler und der Privaten Schloss-Collection GmbH & Co KG verwirklicht werden.

Scheidtweiler zeigte sich hoch erfreut, dass die der Komplexität des Projekts geschuldeten langen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen seien. „Wir haben parallel zu den Vertragsverhandlungen an unserem Bau- und Betriebskonzept weitergearbeitet. Im nächsten Schritt werden wir uns intensiv mit der Stadt Vaihingen und den Vertretern des Denkmalschutzes abstimmen, um die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorzubereiten. Sobald diese erteilt sind legen wir mit dem Umbau und der Sanierung los“, so Scheitweiler.

„Heute ist ein guter Tag für Vaihingen an der Enz“, äußerte sich Oberbürgermeister Gerd Maisch zu der Vertragsunterzeichnung und bezeichnete Wolfgang Scheidtweiler als Pächter mit einem ,,reichen Erfahrungsschatz im Hotel- und Gastronomiebereich“. ,Nach dem langen Leerstand freue er sich nun auf die Wiederbelebung des Kulturdenkmals, das zuletzt hatte bis 2014 vom Christlichen Jugendwerk Deutschland bewirtschaftet wurde.

Einen ausführlichen Bericht zu dem Thema, der sich beispielsweise auch mit den Kosten des Projekt und dem Zeitplan befasst, lesen Sie in unserer gedruckten Ausgabe am Mittwoch, im ePaper und auf unserer Internetseite.